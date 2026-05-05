Antonio Naranjo y lo que les debe Pedro Sánchez al putero Ábalos y la ‘catedrátrica’ Begoña

Pedro Sánchez y Begoña Gómez junto a Santos Cerdán, Adriana Lastra, Francisco Salazar, José Luis Ábalos, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Sofía Hernanz Costa en una imagen de la campaña de las primarias del PSOE en 2017

Antonio Naranjo reflexiona en su columna de hoy, ¿Qué les debe Pedro a Ábalos y a Begoña? sobre la declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos en el Supremo y su relación íntima con el presidente del Gobierno y la penosa situación que enfrenta su mujer.

«Puede que el esposo intente escapar al extranjero como si estuviera ensayando un posible exilio, y grabarse todos los vídeos absurdos disfrazado de ciclista de montaña, que la realidad no cambia: nuestra Jackie Kennedy de mercadillo se enfrentará en breve a juicio por cuatro delitos».

Publicada el 5 de mayo de 2026 en El Debate, la idea central que plantea el autor se basa en una única razón que explica la sorprendente permisividad de uno hacia las andanzas de los otros: una deuda originaria que une a Pedro Sánchez con José Luis Ábalos y Begoña Gómez.

El periodista comienza por resaltar la esencia del texto, donde subraya la protección mutua en las tramas que afectan al Gobierno.

«Sin embargo, incluso eso, que debería costarle el puesto al consorte por sí solo, resulta insignificante frente a lo que estamos descubriendo poco a poco: una especie de deuda originaria en la pareja, que implica que Begoña ahora tendría derecho a reclamar por el pasado apoyo a su esposo, quien tanto le debe a su familia política».

Naranjo se adentra en los lazos familiares de Sánchez con su suegro, explicando cómo estos vínculos aportan luz sobre la actual tolerancia hacia escándalos como el rescate de Air Europa o las conexiones con la Organización Mundial del Turismo.

«Porque Sánchez pasó años veraneando en propiedades adquiridas por su suegro proxeneta, creando un patrimonio familiar que probablemente le seguirá beneficiando. Y porque, además, ese mismo suegro le apoyó en su carrera dentro del PSOE, financiando su campaña interna con dinero proveniente de la explotación sexual de personas, según lo denunciado y que el implicado no pudo desmentir en el Senado».

El autor pone énfasis en las irregularidades relacionadas con las «saunas» del suegro, algunas ubicadas incluso en edificios públicos sin licencias, contrastando así el discurso abolicionista de Sánchez con sus beneficios personales.

«Todo esto ha tenido lugar en unas «saunas» instaladas, en ocasiones, en inmuebles públicos y funcionando durante años sin licencia alguna, tal como ha demostrado este periódico: el abolicionista durante el día no tuvo reparo alguno en vivir y prosperar gracias a esa actividad».

Esta deuda se extiende también a intervenciones cruciales de Gómez, como en el rescate de Air Europa, la relación con la OMT, o proyectos vinculados a SEPI e Instituto de Empresa, donde Sánchez otorgó concesiones a sus círculos cercanos.

«Solo esa deuda puede explicar que, además de todo lo mencionado, Gómez esté presente en el rescate de Air Europa, así como en la oscura conexión con la Organización Mundial del Turismo, o en las iniciativas inmobiliarias de la SEPI y del Instituto de Empresa: tres frentes donde ya se ha demostrado su participación y, al mismo tiempo, las concesiones que su marido promovió para los clientes, amigos o patrocinadores de su esposa».

Por último, Naranjo plantea la posibilidad de una complicidad activa desde La Moncloa para mantener el «negocio fundacional» del matrimonio Sánchez-Gómez, extendiendo sus dudas hacia Ábalos y su círculo.

«La otra alternativa es que, además de todo este entramado y esa deuda, haya existido complicidad y sinergia para conservar desde ya hace tiempo en La Moncloa, el negocio fundacional del matrimonio, construido sobre los beneficios mutuos. Una inquietante duda también sobre si fue realmente Sánchez quien eligió a todos o si todos eligieron a él».

¿Quién es realmente el acreedor en este laberinto de favores socialistas? La pregunta queda suspendida como un eco perturbador.