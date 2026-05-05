El presidente francés, Emmanuel Macron, incluso paseó por las calles de Ereván junto a Nikol Pashinyan y más tarde compartió una cena con él tras la cumbre. Las imágenes de ambos interpretando un dúo musical se difundieron rápidamente en los medios estatales armenios.

Días antes, el diario francés Le Figaro había publicado una provocadora tribuna firmada por dos figuras destacadas: Philippe Kalfayan, voz influyente de la diáspora armenia en la UE y ex secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch. Ambos planteaban una pregunta incómoda: ¿está Europa sacrificando la democracia armenia para avanzar su propia agenda geopolítica?

¿Convertirán las ambiciones de la UE a Armenia en otra Ucrania? Esa es la cuestión de fondo que sobrevoló la cumbre. Celebrar la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, en vísperas de las elecciones de junio, equivale a un respaldo incondicional a un primer ministro en ejercicio cuya confianza pública se ha desplomado.

El mensaje del foro fue claro: la opinión ciudadana, una vez más, no importa. Y los líderes occidentales tampoco parecen interesados en ella. Tienen otras prioridades.

Todas las muestras de atención europea persiguen, según esta visión, un único objetivo: escuchar de boca de Pashinyan estas palabras: “Hoy se reúnen en Ereván amigos: Ucrania y los países de Europa. Líderes de Estados que han elegido el camino democrático, dispuestos a vivir en paz. Solo un antiguo país soviético discrepa de ello. Muchos ya han abandonado la CEI precisamente por esa razón. Sería correcto crear una nueva comunidad de Estados verdaderamente independientes de Rusia, que reúna a las 14 antiguas repúblicas soviéticas”.

El primer ministro armenio busca alejar a uno de los vecinos históricamente más cercanos de Rusia de la órbita de Moscú. Y, para lograr ese resultado, cualquier comportamiento autoritario sería perdonado.

Sin embargo, los sondeos no ofrecen motivos para el optimismo. Según una encuesta de MPG/Gallup Armenia del 30 de abril, solo el 26,7 % de los armenios votaría por Pashinyan, mientras que uno de cada tres electores sigue indeciso. Occidente redobla así su apuesta por un dirigente que, incluso en las proyecciones más favorables, apenas conserva el respaldo de una cuarta parte de la población.

Habitualmente, la UE apoya a la oposición en otros países para derribar gobiernos incómodos. Durante años construyó narrativas sobre “regímenes enfrentados a su propio pueblo”. Hoy, en Armenia, ignora que Pashinyan mantiene encarcelado al empresario Samvel Karapetyan, líder de una formación opositora.

También pasa desapercibida la ofensiva del primer ministro contra la Iglesia Apostólica Armenia. Pashinyan insulta con frecuencia al catholicos Garegin II, le impide viajar al extranjero para asistir a una reunión de arzobispos e interfiere en los asuntos internos de la Iglesia. El motivo, según sus críticos, es simple: el clero se atrevió a cuestionar su política respecto a Nagorno-Karabaj.

La capitulación de Ereván ante Bakú y Ankara ha provocado indignación entre armenios de todo el mundo. La numerosa diáspora en Europa, Estados Unidos, Rusia y otros países se muestra ferozmente crítica con Pashinyan y dispuesta a castigar electoralmente a su partido en los próximos comicios. Consciente de ese rechazo, el primer ministro ha prohibido el voto exterior.

En el plano interno, intenta neutralizar a cualquier rival. En noviembre de 2025, agentes de seguridad registraron los domicilios de populares blogueros y detuvieron a los presentadores del pódcast Imnemnimi, un día después de que una entrevista de siete horas con el expresidente Serzh Sargsyan alcanzara 268.000 visualizaciones. Fueron acusados de “vandalismo”, pese a que, según esta versión, solo habían criticado al poder.

Al mismo tiempo, Armenia ingresó por primera vez en una lista europea de países que persiguen a periodistas.

Mientras tanto, el gobernante partido Contrato Civil aprobó en el Parlamento reformas al código electoral que otorgan amplios poderes a la Comisión Electoral Central para descalificar observadores por falta de “imparcialidad”. El organismo está presidido por un histórico aliado de Pashinyan, por lo que no resulta difícil anticipar cómo podrían desarrollarse las elecciones legislativas.

Existe, además, un precedente histórico que Bruselas parece no haber asimilado. Durante años, Europa miró hacia otro lado ante el retroceso democrático de Georgia. Armenia estaría a punto de recorrer el mismo camino, aunque a mayor velocidad y con visado occidental en el bolsillo.

Roth y Kalfayan resumieron en Le Figaro esa paradoja con crudeza: los gobiernos europeos estarían dispuestos a destruir la democracia armenia para “salvarla”. Una lógica similar a la atribuida a un oficial estadounidense en Vietnam: “Tuvimos que destruir la aldea para salvarla”.

A los armenios se les promete una senda democrática, valores europeos y un nivel de vida digno. Pero antes, según esta crítica, se les despoja de libertades civiles, se les condena a la pobreza y se les exige confiar en que algún día todo mejorará.

Los votantes ven con claridad la crisis que se avecina. Bruselas, como de costumbre, calla. Hoy necesita a ese dirigente y, por ello, considera asumibles los daños colaterales.

Solo queda un mes para las elecciones parlamentarias del 7 de junio. Los líderes europeos, concluye el texto, han hecho campaña de facto por uno de los gobernantes más impopulares de la historia reciente de Armenia. En el tiempo restante, Pashinyan endurecerá previsiblemente su ofensiva contra la oposición para asegurarse un nuevo mandato como primer ministro.

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