¡El hijo «secreto» de Koldo entra en acción!

Martes de resaca este 5 de mayo de 2026, después de un intenso día de declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo.

Ya saben que ahí surgió de todo, hasta detalles de romances. Pero lo que no salió lo terminaron de sacar algunos medios en la noche. Y efectivamente, son los detalles tórridos igualmente justificados con el debido material.

En ‘La Retaguardia’ de este martes abordamos todo esto y también la parte más grave del asunto, la que tiene que ver con la trama corrupta que sableaba a los españoles mientras estaban encerrados en sus casas, y después, ya montada la estructura, siguió haciendo caja. De la mano de Mario Garcés y Ángeles Ribes, además abordamos otro pasaje de lo más peculiar.

Les traemos este otro asunto tan torrentiano: la información publicada por Irene Tabera en OkDiario sobre el hijo secreto de Koldo:

José Luis, el hijo secreto de Koldo García del que habló en el Tribunal Supremo, le pidió asesoramiento para seguir sus pasos y convertirse en escolta como él mientras el exasesor de Ábalos dudaba de su paternidad. Koldo García se mudó hace 30 años a Cádiz. Lo hizo para hacer labores de escolta y atender a la familia de un potente empresario que le contrató. Koldo dejó su vida en el norte de España y se trasladó hasta allí para trabajar cuando era un veinteañero. En Cádiz conoció a una mujer con la que tuvo una relación. Fruto de ella nació el primer hijo de Koldo. El que más tarde sería asesor del ministro Ábalos tenía 29 años y, en un principio, asumió esta paternidad.

En ‘La Retaguardia’ de este martes abordamos todo esto y también la parte más grave del asunto, la que tiene que ver con la trama corrupta que sableaba a los españoles mientras estaban encerrados en sus casas, y después, ya montada la estructura, siguió haciendo caja.