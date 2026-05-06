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EN 'EL PROGRAMA DE ANA ROSA' (TELECINCO)

Ana Rosa, perpleja ante la resurrección del gurú fake Fernando Simón: “Han regresado los fantasmas”

"Eso oyes, lo ves y tienes unos recuerdos del pasado que te asustan"

Ana Rosa Quintana y Fernando Simón
Ana Rosa Quintana y Fernando Simón
Archivado en: Ana Rosa Quintana | Fernando Simón | Periodismo

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El crucero donde se desató el brote de hantavirus y Fernando Simón.

¡Ola de pánico! Reaparece Fernando Simón, el 'experto' del Covid, vaticinando que el hantavirus no afectará a España

Para echarse a temblar.

Fernando Simón, el epidemiólogo que presagió que habría “como mucho un caso de coronavirus” durante la pandemia de COVID-19 regresó ante la llegada del crucero con hantavirus a Canarias y afirmó que “no hay riesgo” para España.

Un déjà vu en toda regla del calvario que sufrió el mundo siete años atrás.

Ana Rosa Quintana arrancó el editorial de este miércoles 6 de mayo de 2026 en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) pronunciándose al respecto.

“Estos días han regresado los fantasmas del pasado con el hantavirus del crucero contaminado que está llegando a Canarias, pero que nadie tema nada porque el director de emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha dicho a modo de ‘deja vu’ que no hay ningún riesgo”, señaló la presentadora. “Las mismas palabras que usó el 31 de enero de 2020 así que ya estamos todos muchísimos más tranquilos y luego dice Ábalos que es carne de meme”, recordó.

En la mesa de debate, la periodista recordó lo vivido durante el COVID-19: “Eso oyes, lo ves y tienes unos recuerdos del pasado que te asustan pero no hay que asustarse. Se nos heló la sangre”.

Simón recomienda “calma”

Cuando parecía que el fantasma de las comparecencias diarias había quedado atrás, Fernando Simón reaparece para recomendar calma.

Y quien más y quien menos se remonta a enero de 2020 cuando surgió, precisamente en Canarias, en la isla de La Gomera, el primer caso por Covid.

Esta vez no es sobre un virus respiratorio originado en China, sino sobre un brote de hantavirus en un crucero de lujo que, tras dejar tres fallecidos, podría acabar atracando en las islas Canarias.

Simón afirmó que la transmisión entre personas es «muy difícil», que el virus se propaga principalmente por roedores y que, «a priori», los pasajeros del barco «no son de riesgo para nadie».

Incluso llegó a vaticinar que el brote no tendrá consecuencias sanitarias para nuestro país.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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