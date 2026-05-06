¡Begoña canta en la Fiscalía Europea y Koldo retransmite los polvos de Ábalos!

Mucha tela que cortar en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 6 de mayo de 2026.

Por un lado, Begoña Gómez, la tetraimputada, cantando en la fiscalía europea. Cuenta Libertad Digital que se trata de una declaración que en su entorno han intentado mantener en secreto lo máximo posible:

Ha negado ante la Fiscalía Europea que Barrabés fuese amigo suyo y ha dicho no recordar sus cartas de recomendación incluidas en las adjudicaciones.

Y por otro lado, nos cebamos con los entresijos de las retransmisiones de sexo que Koldo hacía en las habitaciones de su camarada José Luis Ábalos.

Todo esto, en cualquier caso, huele a socialista podrido. Ya sea corrupto condenado, o imputado a la espera de juicio como el caso de Begoña, pero lo que está claro es que todo rodea a Pedro Sánchez. Quién sabe si será el número uno como decía Koldo en sus archivos.

Una edición muy especial de ‘La Retaguardia’ con el profesor Miguel Anxo Bastos y el periodista Eduardo García Serrano.