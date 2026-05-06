Fallece Soledad Gallego-Díaz, pionera del periodismo español y primera directora de ‘El País’

Soledad Gallego-Díaz, una voz firme durante la Transición y responsable de exclusivas que marcaron el rumbo de la democracia en España, falleció en la tarde noche del 5 de mayo de 2026 en Madrid, dejando un gran vacío en el mundo del periodismo.

A los 26 años, reveló el borrador secreto de la Constitución de 1978 en Cuadernos para el Diálogo, una primicia que estimuló el debate público y enriqueció el texto final.

Su pluma, siempre comprometida con la verdad, la consolidó como una cronista política esencial desde los inicios de ‘El País’ en 1976.

Desde sus primeros pasos en la agencia Pyresa durante la dictadura, donde desafió al régimen con huelgas y demandas judiciales exitosas, Gallego-Díaz se convirtió en un símbolo de la resistencia periodística. Como corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, cubrió la construcción europea y los cambios globales con una precisión admirable.

En 2018, asumió la dirección de ‘El País’, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto hasta 2020. Reestructuró la redacción con determinación, logrando un respaldo del 97,2% en una consulta interna, y supo gestionar la pandemia manteniendo el pulso informativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le rindió homenaje diciendo: “Tristes. Despedimos a Soledad Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país. Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad; ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia”.

Tristes. Despedimos a Sol Gallego-Díaz, una de las grandes periodistas de nuestro país. Referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad, ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia. Mi cariño para su familia, sus compañeros… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 5, 2026

Sus compañeros la recuerdan como una maestra rigurosa; era conocida como ‘la seño’ en la redacción por su austeridad y pasión. Nacida de un matemático comunista y una cubana exiliada, pasó su infancia en Estados Unidos y estudió en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.

Su influencia va más allá de las fronteras: columnista en ‘El País’ y Cadena SER con “Punto de observación”, Defensora del Lector y subdirectora; siempre priorizó la credibilidad. “La credibilidad depende exclusivamente de nosotros, los periodistas”, solía repetir. En su último discurso al recibir el Premio Aurelio Martín de Ética Periodística en abril, advirtió sobre los peligros de la desinformación: “El oficio exige un compromiso que nunca se debe perder”.

Aún no se han anunciado actos conmemorativos oficiales hasta el momento; sin embargo, su legado continúa inspirando a generaciones enteras de periodistas a decir “no” ante cualquier tipo de presión. Una vida entregada al periodismo que sigue iluminando el camino hacia una profesión más digna.