¿Va a hacer trampas Pedro Sánchez en las elecciones? Ya las ha hecho y las sigue haciendo según Antonio Naranjo

Antonio Naranjo presenta hoy su columna ¿Va a hacer trampas Sánchez en las próximas elecciones?, que fue publicada el 6 de mayo de 2026 en El Debate.

La idea principal del autor es contundente: la cuestión que se plantea media España es irrelevante, ya que Pedro Sánchez ha estado haciendo trampas desde el comienzo de su carrera política.

Naranjo inicia su análisis señalando que no es necesario especular sobre un posible pucherazo en el futuro. «Hay suficientes pruebas para sostener que efectivamente Pedro Sánchez hace trampas. Las ha estado realizando desde el inicio de su trayectoria, las continuó como líder de la oposición, las utilizó para alcanzar la Presidencia y las mantiene para seguir en ella. No es una opinión, es un hecho.»

El periodista enumera un conjunto de irregularidades que influyen en los resultados electorales sin requerir fraude directo. Entre estas se incluyen:

Manipulación del CIS para influir en el voto.

para influir en el voto. Endeudamiento masivo de España , con una fiscalidad confiscatoria hacia unos y subsidios clientelistas hacia otros.

, con una fiscalidad confiscatoria hacia unos y subsidios clientelistas hacia otros. Conversión de RTVE en una máquina de propaganda.

en una máquina de propaganda. Control de instituciones clave como el Tribunal Constitucional , la Fiscalía General , Indra , Telefónica y Correos .

, la , , y . Gobierno sin mayorías, sin presupuestos y obviando al Senado.

«‘Manipular el CIS para inducir el voto entre amplias capas de la población; endeudar a toda España, confiscar a unos y mantener a otros con los frutos de ese atraco y con un objetivo clientelar; transformar RTVE en un aparato propagandístico al servicio del poder y contra la alternativa; llenar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, Indra, Telefónica y Correos con leales o gobernar sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos y despreciando al Senado ya constituyen, sin necesidad de pucherazos, trampas infames diseñadas exclusivamente para condicionar la decisión electoral.'»

Nacionalizaciones y regularizaciones como votos masivos

Naranjo ahonda en tácticas demográficas destinadas a aumentar el censo electoral. La ‘Ley de Nietos’ podría añadir medio millón de nuevos «españoles» sin conexión real con el país, e incluso un millón más en un futuro cercano. A su vez, las regularizaciones masivas de inmigrantes facilitan su acceso a la nacionalidad o al voto municipal mediante convenios de reciprocidad.

«‘Si sumamos este proceso de nacionalización con la ‘Ley de Nietos’, que puede incrementar ya el censo electoral en medio millón de «españoles» que ni siquiera han pisado España y quizás otro millón pronto; junto a las regularizaciones masivas de inmigrantes, que son el primer paso hacia la nacionalidad y les otorgarán derecho al voto en municipales donde haya convenios recíprocos con sus países; parece evidente la intención: mejorar las pobres expectativas electorales de Sánchez mediante una combinación de estrategias clientelistas, publicitarias y legales que reemplacen parte del rechazo feroz que provoca por una complicidad agradecida entre nuevos votantes.'».

Un pasado turbio y aliados controvertidos

El autor recuerda escándalos notorios: manipulaciones por parte de Koldo y Cerdán durante primarias socialistas, urnas clandestinas, falta de transparencia en financiación inicial y dudas sobre el suegro de Sánchez. Gobernar aliándose con un etarra, un prófugo y un golpista solo empeora la situación. Todo indica hacia una trampa constante, dejando abierta la gran incógnita sobre cuál será su próximo movimiento decisivo.

Naranjo concluye con una reflexión: ante un líder como este, ser ingenuo es un lujo que España no puede permitirse.