VOX logra que Europa cuestione el cierre de Almaraz como decisión ideológica del Gobierno Sánchez

La disputa por la central nuclear de Almaraz ha cruzado las fronteras de España. Lo que empezó como un debate interno sobre la política energética se ha transformado en un enfrentamiento internacional, donde Bruselas pone en entredicho las decisiones del Ejecutivo. VOX ha sabido aprovechar esta presión externa, posicionándose como el partido que alertó sobre los peligros de cerrar una instalación vital para miles de empleos en Extremadura y que, según los análisis europeos, resulta crucial para mantener la estabilidad de la red eléctrica nacional.

El Parlamento Europeo ha publicado un informe preliminar que sugiere reconsiderar el plan de cierre programado para 2027 y 2028.

Los eurodiputados advierten que clausurar Almaraz podría poner en riesgo la seguridad energética del país y tendría consecuencias devastadoras para una región que depende económicamente de esta planta. Este respaldo desde Europa a la nuclear llega en un momento crítico, mientras el Gobierno se desentiende y sigue firme en su estrategia ideológica de abandono a esta energía a pesar de las críticas tanto internas como externas.

Ángel Pelayo Gordillo, diputado de VOX, no ha escatimado en críticas. Afirma que el cierre «no responde a criterios técnicos, ni científicos, ni de seguridad», sino a «motivos ideológicos» o «intereses poco claros».

Esta narrativa ha resonado en Bruselas, donde expertos como Adam Rzońca, presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, califican la decisión como una «cuestión ideológica» impuesta por el Gobierno español.

La ironía salta a la vista: mientras el Ejecutivo promueve una transición hacia fuentes energéticas limpias, los detractores argumentan que cerrar una central nuclear con bajas emisiones es contradictorio si se va a depender de importaciones energéticas desde Francia o Marruecos. Además, el apagón ocurrido en abril de 2024 ha intensificado las dudas sobre si la red eléctrica española podrá operar sin la producción proveniente de Almaraz.

Extremadura, rehén de Madrid

La situación en Extremadura es delicada. Más de 4.000 trabajadores dependen directamente de la central, y muchos municipios verían su economía tambalearse con su cierre.

El pacto entre PP y VOX en Extremadura asegura la continuidad de la central como un eje estratégico, comprometiéndose a eliminar gradualmente el impuesto autonómico que grava su producción. Esta alianza regional intensifica la presión sobre el Gobierno nacional, cuestionado tanto por sus socios como por las instituciones europeas.

Por su parte, el PSOE extremeño, sigue plegado al posicionamiento nacional del partido de Pedro Sánchez. Tal y como apuntan los analistas, es en Madrid donde se toman las decisiones finales, no en Badajoz.

El calendario que nadie quiere

Las empresas responsables de Almaraz han solicitado una extensión hasta 2030, argumentando que la instalación sigue siendo segura y rentable. Actualmente, el calendario estipula el cierre del primer reactor para noviembre de 2027 y del segundo para octubre de 2028. Curiosamente, su par gemela estadounidense en Virginia ya ha extendido su vida útil hasta 2060, lo que añade más tensión al debate español sobre los motivos para cerrar una planta que opera correctamente.

La última votación en el Congreso de los Diputados no logró aprobar dicha prórroga debido a que Junts optó por abstenerse, manteniendo así el plan gubernamental. Ahora, con Europa cuestionando esta decisión y con VOX reforzando su influencia política en este debate, el Ejecutivo se encuentra ante una disyuntiva: mantener su postura ideológica o ceder ante una presión internacional y regional cada vez más intensa.