¡Ábalos, el empotrador de la pandemia! ¡Se las zumbaban de 6 en 6!

No pueden decir que no lo hemos pasado bien los españoles con la parte oral del juicio del caso mascarillas y las intervenciones de los tres acusados entre muchos otros.

No sabemos si se habrán esclarecido muchas de las cosas delictivas, pero como folletín ha estado tremendamente entretenido.

Y es que entre lo que han contado los propios sentados en el banquillo y lo que han ido publicando los medios entretanto, los últimos días han sido gloriosos. La última es la de Koldo grabando los sonidos de su compadre y mentor, Ábalos, en una habitación manteniendo sexo con bastantes prostitutas. Y todo esto en el momento más crudo de la pandemia.

José Ramón Riera y Pedro Lasuén abordarán este y otros temas en esta edición de ‘La Retaguardia’ de 7 de mayo.