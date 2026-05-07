'LA RETAGUARDIA'

¡Ábalos, el empotrador de la pandemia! ¡Se las zumbaban de 6 en 6!

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Aldama puede librarse de la cárcel, Ábalos y Koldo no

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Jorge Calabrés y Víctor Ábalos

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No pueden decir que no lo hemos pasado bien los españoles con la parte oral del juicio del caso mascarillas y las intervenciones de los tres acusados entre muchos otros.

No sabemos si se habrán esclarecido muchas de las cosas delictivas, pero como folletín ha estado tremendamente entretenido.

Y es que entre lo que han contado los propios sentados en el banquillo y lo que han ido publicando los medios entretanto, los últimos días han sido gloriosos. La última es la de Koldo grabando los sonidos de su compadre y mentor, Ábalos, en una habitación manteniendo sexo con bastantes prostitutas. Y todo esto en el momento más crudo de la pandemia.

José Ramón Riera y Pedro Lasuén abordarán este y otros temas en esta edición de ‘La Retaguardia’ de 7 de mayo.

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