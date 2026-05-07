Luis Ventoso atiza a los tertulianos televisivos que ahora son ‘expertos’ en el hantavirus, ratones y epidemiología

Luis Ventoso dedica su columna de hoy a los Tertulianos expertos en virus de ratones.

El veterano periodista hace en El Debate una crítica mordaz sobre la sorprendente habilidad de los tertulianos para transformarse en expertos en cualquier tema en un tiempo récord.

Ventoso señala cómo estos comentaristas han pasado de ignorar por completo el hantavirus a hablar sobre él con la misma confianza que un epidemiólogo experimentado. Su crítica va más allá de la simple cuestión de la enfermedad: apunta directamente a un modelo televisivo que ha normalizado la superficialidad como forma de entretenimiento.

La idea principal de Ventoso es contundente: «En solo 72 horas, las brigadas de tertulianos televisivos ya lo saben todo sobre el mal de los ratones. Aportan sesudas opiniones sobre el hantavirus, que proceden de lo que han leído a toda leche en la IA del móvil mientras iban en el taxi rumbo al plató».

Esta observación no es un mero comentario anecdótico. Refleja una realidad inquietante sobre cómo se genera y consume la información en la televisión actual: la rapidez ha sustituido al rigor, y la facilidad para acceder a datos por internet ha creado la falsa ilusión de que cualquiera puede opinar con autoridad sobre cualquier asunto tras realizar una búsqueda rápida.

Lo más alarmante, según el columnista, es que algunos tertulianos no se han limitado a hablar de epidemiología.

«Los más atrevidos han mutado además en ingenieros navales y aeronáuticos y disertan con impresionante soltura sobre las características del buque de la plaga y sobre los helicópteros que rescatarán a los pasajeros».

Ventoso incluso menciona haber presenciado a una tertuliana que ofrecía «el paquete completo: experta en hantavirus, en el barco, en los helicópteros y en Cabo Verde«. La ironía salta a la vista: estos personajes parecen tener la capacidad de dominar cualquier tema que surja, sin importar cuán alejado esté de sus verdaderas competencias.

El periodista identifica también un problema estructural detrás de este fenómeno.

«Las televisiones se han llenado de programas clónicos. Un profe listo (el presentador) se sienta en el medio de un mostrador, flanqueado por los tertulianos multiusos, cada uno con su etiqueta política en la frente y prestos a abordar el tema que se tercie».

Este formato, ya habitual en la programación televisiva, responde a una lógica económica sencilla: es barato producir. Los tertulianos son como piezas intercambiables, sus opiniones son fungibles, y el contenido puede adaptarse a cualquier noticia del día sin necesidad de una investigación profunda.

Ventoso enfatiza una máxima esencial del oficio: «Los periodistas podemos hablar de cualquier cosa con soltura… pero nunca más de dos minutos y medio».

Esta limitación temporal resulta clave para entender por qué este sistema funciona. En dos minutos y medio no hay espacio para matices ni para reconocer ignorancias o complejidades. Solo hay cabida para afirmaciones contundentes, para certezas performativas, para crear la ilusión de ser expertos.

El columnista también hace hincapié en la economía detrás de estos formatos. «Se trata de unos programas –ahora los llaman «formatos»– de coste asequible, porque la verborrea de tertuliano es barata (y además cada vez se paga menos)». Las cadenas han descubierto que pueden llenar horas enteras de programación con presupuestos mínimos. Los mismos rostros rotan entre distintos platós, cansados y desinteresados.

Ventoso observa que mientras no les toca intervenir, permanecen «ajenos y absortos en sus móviles», transmitiendo así una imagen clara: el programa resulta un coñazo incluso para quienes participan.

De esta crítica surge un retrato revelador del panorama televisivo español actual: un ecosistema donde la información se produce industrialmente, donde se sacrifica profundidad por rentabilidad, y donde cualquiera puede convertirse en experto solo porque el sistema lo permite e incentiva.

El hantavirus es solo una excusa; lo verdaderamente relevante es cómo hemos llegado a tal punto donde la superficialidad ha adquirido tal normalidad que ya ni siquiera sorprende.