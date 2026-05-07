Muere Ted Turner, el visionario que rompió el reloj de las noticias

Ted Turner entendió antes que nadie que las noticias no debían esperar al noticiero de la noche. Con la puesta en marcha de CNN en 1980, abrió la puerta a un modelo en el que la información podía llegar a cualquier hora y desde cualquier rincón del planeta.

El salto que cambió todo

Hasta entonces, gran parte de la audiencia dependía de horarios fijos para enterarse de lo que pasaba. Turner rompió esa lógica y apostó por una cadena concebida para informar en tiempo real, con una cobertura permanente y actualizada.

CNN terminó convirtiéndose en un referente mundial, especialmente tras su cobertura de la Guerra del Golfo, cuando sus reporteros transmitieron el conflicto casi en directo desde la zona.

Un magnate singular

Más allá de la televisión, Turner construyó un amplio imperio mediático con marcas como TBS, TNT, Cartoon Network y TCM, y también se implicó en proyectos empresariales vinculados al deporte y al cine.

Su figura trascendió el mundo de los negocios por su perfil filantrópico y medioambientalista, así como por su apoyo a iniciativas de la ONU y distintas causas sociales.

Un referente para el periodismo

En vida, Turner fue visto como un impulsor de una forma distinta de entender la información: más inmediata, más global y siempre disponible. Para muchos periodistas, su mayor aporte fue demostrar que el oficio podía funcionar como servicio público a cualquier hora del día.