¡Fernando Simón, Robles y la MEMA vuelven a sembrar el caos en España!

Nos adentramos en ‘La Retaguardia’ este 8 de mayo de 2026 con la mirada puesta en dos frentes particularmente abiertos y que marcan el devenir de España: la resaca del juicio del caso mascarillas y todo lo que pasa a su alrededor, y la crisis del hantavirus con el barco infectado camino de Canarias. Francamente, una España que es para echar a correr.

En especial por el retorno de Fernando Simón a primera línea para decir que esto no pasará a mayores —nadie olvida cuando dijo lo mismo sobre el coronavirus—, estando la MEMA, Mónica García, al mando de la situación —más pendiente de conseguir un nuevo curro en la OMS— y con un departamento especializado en pandemias inexistente, pese a ser una promesa del Gobierno de Pedro Sánchez tras la pandemia. Y en medio, la ministra Margarita Robles dando palos de ciego pese a ser una pájara, según el propio Sánchez.