Cien años de resistencia rifeña: Madrid desafía el silencio sobre el Rif y denuncia la opresión marroquí

Madrid acogió su primer acto de especial carga histórica y política dedicado al centenario de la causa rifeña, una reivindicación que, cien años después, continúa simbolizando la lucha por la dignidad, la libertad y el reconocimiento de los pueblos del norte de África. El encuentro, organizado por Carlos Paz en el Espacio Ronda, reunió a especialistas, analistas y representantes comprometidos con la memoria histórica del Rif y con la vigencia de sus aspiraciones políticas.

Intervinieron el coronel Diego Camacho, Guillermo Rocafort, Pedro Pinto, Ridouane Oussama, Ana Quiroga y Koldo Salazar, quienes analizaron el legado histórico de una causa que hunde sus raíces en la resistencia de la antigua República del Rif y en la defensa del derecho de los pueblos a decidir su futuro.

Los ponentes recordaron que el centenario de la causa rifeña no es únicamente una efeméride, sino la constatación de un conflicto político no resuelto. Se destacó la figura de Abd el-Krim como símbolo universal de la lucha anticolonial y ejemplo de liderazgo frente a la opresión. También se subrayó que el espíritu de aquella resistencia sigue vivo entre amplios sectores de la sociedad rifeña.

Durante el encuentro se lanzaron duras críticas contra Marruecos por su política hacia el Rif. Según se expuso, Rabat ha mantenido durante décadas una estrategia de marginación económica, represión política y negación de la identidad rifeña. Los asistentes denunciaron la falta de libertades, la persecución de activistas y el abandono de una región que, pese a su importancia estratégica, continúa sufriendo carencias estructurales. Para los participantes, Marruecos no ha sabido integrar la pluralidad interna del Estado y ha respondido con autoritarismo a las demandas legítimas del Rif.

El acto también abordó la causa saharaui, señalando los paralelismos existentes entre el Sáhara Occidental y el Rif: dos pueblos marcados por aspiraciones de justicia histórica y por la ausencia de soluciones políticas basadas en el derecho internacional. Los intervinientes coincidieron en que Europa no puede ignorar indefinidamente ambos conflictos.

Otro de los puntos centrales fue el contexto geográfico e histórico del Rif. Situado frente a España, en la entrada occidental del Mediterráneo, el Rif posee un enorme valor estratégico en materia de seguridad, rutas comerciales, energía y flujos migratorios. Lo que ocurra en esta región afecta directamente a España y al conjunto de la Unión Europea.

El encuentro concluyó con una idea compartida: cien años después, la causa rifeña sigue viva. Lejos de pertenecer al pasado, representa uno de los grandes debates pendientes del Mediterráneo occidental y una cuestión esencial para la estabilidad futura entre Europa y el norte de África.