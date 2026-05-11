¡Sánchez humilla a Canarias y ‘Chiqui’ acusa al PP de «narcos»!

En ‘La Retaguardia’ de este lunes 11 de mayo nos enfocamos en la semana decisiva en Andalucía, con la resaca miserable de la tragedia en la costa de Huelva.

Ya pueden apreciar que este Gobierno no tiene solución, y todo lo que ocurre alrededor de él y por su culpa, es siempre y cada vez, peor. Y para vuestra solo hace falta ver la gestión de la crisis sanitaria del Hantavirus, con el barco fondeando en Tenerife y con todas las imágenes filtradas en las que se demuestra que, efectivamente, todo mal. El presidente canario Fernando Clavijo ya explicó cómo no podía ni debía ser el asunto, y es todo lo contrario a lo que ha hecho Pedro Sánchez, dejando sin ningún tipo de competencia al Archipiélago. Para que luego se llenen la boca con las autonomías….

Por si fuéramos pocos, la bocachancla exvicepresidenta ahora denostada a Andalucía, Chiqui Montero, solo se le ocurre acusar al PP de ser ellos los narcos… Con la que está cayendo y sueltas semejante imbecilidad.

Todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores analistas, como Sergi Fidalgo (elnacional.cat) y Carlos García (PP País Vasco).