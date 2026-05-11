¡Vaya final de campaña! Revientan un acto de ‘Chiqui’ Montero en Cádiz

En la recta final de una campaña electoral marcada por la tensión y los malos augurios para el PSOE andaluz, el acto de María Jesús Montero, conocida popularmente como ‘Chiqui’, en la provincia de Cádiz terminó convertido en un verdadero circo.

Lo que debía ser un cierre apoteósico con la presencia estelar de Pedro Sánchez se vio interrumpido por protestas, abucheos y un espontáneo que dejó en evidencia las grietas internas del partido y el hartazgo de parte de su propia base.

El mitin, celebrado en La Línea de la Concepción, estaba diseñado como el broche de oro a una intensa jornada.

Sánchez regresaba a la campaña andaluza para arropar a Montero, candidata a la presidencia de la Junta, en un territorio clave donde el PSOE busca arañar votos ante unas encuestas que le son claramente adversas.

Sin embargo, nada salió según lo previsto. Durante la intervención de Montero, un trabajador, visiblemente indignado, irrumpió a gritos desde la grada con consignas a favor de “la lucha obrera”. El espontáneo cortó en seco el discurso de la exministra, que intentaba vender un mensaje optimista sobre el futuro de Andalucía.

“¡Compañero, deja que me exprese!”, respondió Montero visiblemente contrariada, según testigos y grabaciones del evento. “Entendemos tu interrupción, pero permite la libertad de expresión”. Los asistentes intentaron acallar al protestante con cánticos de “presidenta, presidenta” y elogios a la sanidad pública, mientras el servicio de orden procedía a desalojarlo. El momento, lejos de pasar desapercibido, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios de todo signo político lo interpretaron como un síntoma del malestar creciente en sectores tradicionales del electorado socialista.

Este incidente no es aislado. La campaña de Montero ha estado salpicada de contratiempos. Además, la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una operación contra el narcotráfico ensombreció los últimos días. La Junta declaró luto oficial, algunos actos se aplazaron y Montero fue recibida con abucheos en la capilla ardiente.