Gavira (Vox) se desahoga con Alfonso Rojo a cuenta del «indigno y cobarde» Marlaska

Manuel Gavira (1966, Cádiz) es el rostro y voz de VOX para las elecciones en Andalucía del próximo 17-M, un candidato firme y con experiencia.

Gavira encarna el compromiso de la formación de Santiago Abascal con la defensa de las tradiciones, la seguridad y la identidad andaluza, presentándose ante el electorado como la única alternativa real a las políticas de continuidad. Su estilo, sobrio pero contundente, busca conectar con esa Andalucía que se siente olvidada por las instituciones, posicionándolo en esta campaña como el guardián de los valores que, según defiende, otros partidos han preferido silenciar por «corrección política».

La elección de Linares para este encuentro con Alfonso Rojo y Periodista Digital no es casual; la ciudad jiennense es un enclave donde la historia y la cultura se entrelazan de forma única. Cuna de la legendaria Cástulo y símbolo del esplendor minero de siglos pasados, Linares posee un alma forjada en el esfuerzo y la resiliencia. Con su herencia artística, que va desde el legado del mítico Raphael hasta su arraigada tradición taurina —marcada para siempre por la tragedia de Manolete en la plaza de Santa Margarita—, la ciudad representa el orgullo de una tierra que, a pesar de las crisis industriales, se niega a perder su peso específico en el mapa cultural y económico de Andalucía.

Tragedia en campaña: asesinados dos guardias civiles

El punto de mayor tensión y relevancia de la entrevista giró en torno al reciente y trágico asesinato de dos guardias civiles en la costa de Huelva, embestidos por una narcolancha. Mientras que el Partido Popular y el PSOE optaron por suspender sus actos electorales en señal de luto en el pasado fin de semana, Manuel Gavira y Abascal defendieron con vehemencia la postura de VOX para mantener su agenda.

«Marlaska es un indigno y un cobarde», detalló el candidato ante el micrófono de Rojo, que también volvió a referirse a la portavoz gritona e histérica del PSOE, Montse Mínguez, como una «estúpida».

«Tengo clarísimo que nosotros no vamos a suspender la campaña, porque lo que hay que suspender son las políticas que hacen que cada vez haya más guardias civiles asesinados. ¡Le vamos a decir a las familias de Jerónimo y Germán y a todos los andaluces que nosotros no nos callamos!»

La entrevista es imperdible, apenas diez minutos de mucha verdad y un mensaje esclarecedor.

«Nosotros somos un partido previsible y fiable, no vamos a pedir en Andalucía nada que no se sepa: la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, en las ayudas sociales, la ayuda al campo con la competencia desleal de fuera. Y tenemos problemas de inseguridad en los barrios, la inmigración ilegal se palpa. No vamos a hacer nada diferente en Andalucía que en Extremadura o Aragón». «‘Sentido común’ es lo que trasciende a la izquierda y la derecha. ¿Es de recibo que un Gobierno autonómico se gaste 4.500 euros en un MENA y la administración llegue rápidamente a todo, y que un anciano muera esperando una plaza en una residencia? Eso no es de recibo, eso es el sentido común, poner a los nuestros por delante siempre».

Alfonso Rojo también tuvo tiempo de saludar en Linares al presidente del partido, Abascal, envuelto entre el gentío.