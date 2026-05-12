¡Sánchez y Marlaska convierten a España en un narcoestado!

Se acerca la hora de la verdad. Así como concepto. Pero se acerca bastante por ejemplo en Andalucía, cuando este domingo 17 de mayo las urnas decidirán el próximo color del Gobierno de la Junta. Aunque se esperan pocas sorpresas.

‘La Retaguardia’ de este 12 de mayo de 2026 es una bomba de relojería a punto de estallar, casi casi como la propia España. Con un hantavirus creciéndole en los morros a la mediocre MeMa ministra de Sanidad, como la exvicepresidenta Chiqui haciendo el papelón más asqueroso del siglo, y como la Justicia dando pasos agigantados para terminar por condenar a los socialistas mangantes que rodean al presidente Sánchez.

Y todo, con un cariz terrorífico, por el asesinato de dos guardias civiles de nuevo en plena persecución de unos narcos en la costa de Huelva.

Analizamos todo y más de la mano de Mario Garcés, ex secretario de Estado, jurista, académico y escritor, y Miguel Ángel Alonso Cancino y Alfonso Muñuz, presidente y vicepresidente de la Asociación Libertaria Austriaca.