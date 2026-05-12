Jano García, analista político, titula hoy su columna El fraude de la OMS: «En realidad, estamos ante una organización corrupta y un fraude que, sorprendentemente, sigue captando la atención del personal». Publicada el 12 de mayo de 2026 en El Debate, la pieza comienza con una afirmación contundente: la OMS no es más que un epicentro de corrupción global, dirigido por un líder con conexiones marxistas y favores hacia China.

El autor no escatima en reproches al panorama político español para ilustrar su punto. Reproduce textualmente:

«Ni un solo ministro asistió al funeral de los dos guardias civiles; eso sí, Marlaska tenía tiempo para acompañar a Mónica García en su actuación en Canarias. A ellos se les unió el director de la OMS –con aspecto de saxofonista del metro de Nueva York– para amplificar el asunto.»

Este fragmento pone de relieve la hipocresía: mientras se ignora a quienes dieron su vida en el deber, se da protagonismo a figuras internacionales cuestionables. Jano García amplía su crítica más allá del ámbito nacional.

«A menudo pensamos que la corrupción es un mal exclusivo de España, pero lo cierto es que la OMS representa un ejemplo claro de cómo este fenómeno afecta a todos los países y prácticamente todas las instituciones.»

Aquí se encuentra la esencia de su argumento. El columnista derriba la imagen idealizada de la OMS, presentándola como núcleo de problemas globales. Se adentra en el perfil de Tedros Adhanom, originario etíope del Frente de Liberación Popular de Tigray, conocido por sus inclinaciones marxistas. Asumió el cargo de ministro de Sanidad en Etiopía en 2005 bajo un régimen autoritario encabezado por Hailemariam Desalegn –denunciado por Human Rights Watch por violaciones a los derechos humanos–, ocultando tres brotes de cólera que causaron miles de muertes, disfrazándolos como «AWD» (Diarrea Acuosa Aguda).

El escándalo estalló con su candidatura a la OMS. Exiliados etíopes lo denunciaron en medios como The New York Times, The Guardian y The Washington Post. No obstante, Tedros logró salir victorioso gracias al apoyo incondicional de China, su principal socio comercial con importantes inversiones en infraestructuras, además del respaldo del expresidente Barack Obama, quien lo consideró como el «primer negro» al frente del organismo.

No pasó mucho tiempo antes de que Tedros retribuyera el favor a China durante la crisis del Covid-19. Ocultó información intencionadamente. A pesar del esfuerzo realizado por Taiwán para advertir sobre el virus, logró convencer al mundo entero sobre la fiabilidad de los datos chinos y que todo estaba bajo control. Como señala el autor:

«¿Quién es realmente el director de la OMS? Tedros Adhanom forma parte del Frente de Liberación Popular de Tigray, un partido marxista etíope.»

Y concluye con una reflexión:

«Es importante tener presente quiénes son los involucrados cuando escuchamos en los medios «la OMS dice», «la OMS asegura», «la OMS afirma», «la OMS recomienda», etc.»

En viñetas, algunos hitos controvertidos sobre Tedros:

Ministro de Sanidad (2005-2012): Ocultación de brotes de cólera.

Ministro de Exteriores (2012-2016): Apoyo crucial por parte china.

Director OMS (2017-presente): Elogios hacia China durante la pandemia.

Jano García invita a cuestionar cada «recomendación» emitida por la OMS, describiéndola como un fraude que debería ser desmantelado por figuras como Donald Trump. La corrupción no conoce fronteras y debe ser objeto constante de escrutinio.