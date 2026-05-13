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LA ACTIVISTA TILDA DE "MACHISTA" AL MANDATARIO BLANCO

Sarah Santaolalla insulta a Florentino y le llega un bofetón de realidad de vuelta

La polémica rueda de prensa del presidente del Real Madrid deja algunos momentos estelares

Sarah Santaolalla y Florentino Pérez
Sarah Santaolalla y Florentino Pérez
Archivado en: Deportes | Florentino Pérez | Fútbol | Periodismo | Real Madrid C.F. | Sarah Santaolalla

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Florentino Pérez convoca elecciones y desafía a sus críticos

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Insólita y sorprendente.

La comparecencia de Florentino Pérez revolucionó el gallinero en pleno clima de tensión mediática y deportiva. El máximo mandatario blanco anunció públicamente la convocatoria de elecciones a la presidencia del club, a la vez que confirmó su intención de volver a concurrir al cargo.

Su intervención, no estuvo exenta de polémica y el presidente del Real Madrid protagonizó momentos de lo más llamativos. Pérez rechazó de forma rotunda los rumores sobre su estado de salud, calificándolos de falsos y malintencionados, y aseguró encontrarse en plena forma tanto a nivel personal como profesional y lanzó duras críticas a la prensa. «Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol…», fue una de la declaraciones más polémicas.

No tardó en salir a machete la activista Sarah Santaolalla, que a través de un tuit cargó duramente contra Florentino: «Machista de mierda».

El mensaje de la pareja de Javier Ruiz recibió miles de respuestas críticas hacia la tertuliana favorita de la televisión pública. Los usuarios de X reprocharon a Santaolalla su complejo de inferioridad ya que si el comentario hubiera estado dirigido hacia un hombre, no se hubiera indignado. «En tu caso, está claro que el hecho de no saber nada no tiene nada que ver con que seas mujer, sino que simplemente eres una trepa ignorante», rezó un cibernauta en un punzante mensaje.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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