Sarah Santaolalla insulta a Florentino y le llega un bofetón de realidad de vuelta

Insólita y sorprendente.

La comparecencia de Florentino Pérez revolucionó el gallinero en pleno clima de tensión mediática y deportiva. El máximo mandatario blanco anunció públicamente la convocatoria de elecciones a la presidencia del club, a la vez que confirmó su intención de volver a concurrir al cargo.

Su intervención, no estuvo exenta de polémica y el presidente del Real Madrid protagonizó momentos de lo más llamativos. Pérez rechazó de forma rotunda los rumores sobre su estado de salud, calificándolos de falsos y malintencionados, y aseguró encontrarse en plena forma tanto a nivel personal como profesional y lanzó duras críticas a la prensa. «Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol…», fue una de la declaraciones más polémicas.

No tardó en salir a machete la activista Sarah Santaolalla, que a través de un tuit cargó duramente contra Florentino: «Machista de mierda».

El mensaje de la pareja de Javier Ruiz recibió miles de respuestas críticas hacia la tertuliana favorita de la televisión pública. Los usuarios de X reprocharon a Santaolalla su complejo de inferioridad ya que si el comentario hubiera estado dirigido hacia un hombre, no se hubiera indignado. «En tu caso, está claro que el hecho de no saber nada no tiene nada que ver con que seas mujer, sino que simplemente eres una trepa ignorante», rezó un cibernauta en un punzante mensaje.

«Esto lo ha escrito un hombre que no sé si ni siquiera sabe de fútbol». – No hay problema con el sexo descrito. «Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol». – Los complejos de inferioridad de ciertas feministas hacen que vean machismo. — Canario Today (@CanarioToday) May 12, 2026

Sarah, afirmar que alguien, sea una mujer o no, no tiene idea de algo no es machista. Por ejemplo, en tu caso, está claro que el hecho de no saber nada no tiene nada que ver con que seas mujer, sino que simplemente eres una trepa ignorante. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) May 12, 2026

Estas personas de izquierdas tienen dos insultos comodín que les sirve para todo facha y machista. Y ya tienen la frase hecha. A una oración no llegan. — Macarena | Finanzas&Familia (@libertadalos47) May 12, 2026