Federico Jiménez Losantos vaticina que, gane como gane el PP en Andalucía, los gurús mariacomplejines de Génova 13 lo estropearán

La tesis de Federico Jiménez Losantos es conocidad: Hace décadas que el PP externalizó su estrategia, se puso en manos de sociólogos y periodistas de izquierdas y vive ‘mariacomplejado‘.

El columnista y director de EsRadio publica hoy en Libertad Digital una columna cuyo título ya plantea una reflexión política profunda: Gane como gane el PP en Andalucía, Génova 13 lo estropeará.

Desde el inicio establece un claro argumento: la victoria del PP en Andalucía no será interpretada como una validación, sino como un dilema estratégico para la dirección nacional.

El artículo se abre enfatizando que lo que debería ser una celebración electoral para la derecha se transforma en un terreno lleno de obstáculos debido a los complejos y a la influencia de lo que el autor denomina la “izquierda mediática”.

En este sentido, empieza con un diagnóstico contundente sobre la estrategia del partido:

“hoy debería ser un gran día para el PP, tras ganar las elecciones andaluzas. No lo será, o no del todo, o no como debería, o no como podría haber sido. La razón es que hace décadas que el PP externalizó su estrategia, se puso en manos de sociólogos y periodistas de izquierdas y vive mariacomplejado. Veamos los tres escenarios posibles cuando se haga el arqueo de las urnas.”

A partir de esta base, Jiménez Losantos estructura su análisis en tres hipótesis sobre el resultado de Juanma Moreno y cómo este impactará en Ayuso, Feijóo y su relación con VOX.

La crítica política se centra menos en los números y más en cómo Génova 13 interpretará los resultados, con un mensaje claro: para triunfar, la derecha debe dejar de disculparse por serlo.

Escenario 1: mayoría absoluta y munición contra Ayuso

En el primer escenario, considerado el más probable según las encuestas, Juanma Moreno logra reafirmar su poder. Sin embargo, el autor argumenta que una gran victoria en Andalucía no servirá para fortalecer al PP nacional; al contrario, se utilizará para desgastar a Isabel Díaz Ayuso y ponerle presión a Alberto Núñez Feijóo. Lo expresa así: “1. Juanma Moreno, como prevén las encuestas, gana por mayoría absoluta. En ese caso, el más probable, arreciará la campaña contra Ayuso y de paso contra Feijóo. Los periodistas de izquierdas de los medios de derecha dirán que Moreno Bonilla ha ganado porque es lo contrario de Ayuso. No se señalará su mérito, sino el que según esos medios no existe en Madrid. La última idiotez de la izquierda regurgitada por la Derecha es que Ayuso nunca ganaría fuera de Madrid. Las encuestas dicen lo contrario. Da igual. Cabría recordar que Ayuso ganó también por mayoría absoluta, pero no lo recordarán porque eso sería olvidar que para la prensa progre, zurda o diestra, la Derecha solo puede ganar pareciéndose lo menos posible a la Derecha.”

Aquí el autor destaca varios movimientos subyacentes:

La contraposición interesada entre Moreno y Ayuso como lucha interna dentro del PP.

como lucha interna dentro del PP. La acusación de “externalización” doctrinal: los marcos interpretativos son fijados por analistas de izquierdas incluso en medios considerados centro‑derecha.

La percepción errónea de que la derecha solo sería “aceptable” si imita a la izquierda en formas y discurso.

Según indica el artículo, Génova 13 aprovecharía este relato para reforzar su línea “moderadísima” frente a Sánchez. Se recuerda también la influencia de Pedro Arriola, situando la sede nacional como un “cubil de los complejos”. Y concluye este primer escenario con una advertencia clara: cualquier posible mayoría absoluta andaluza se utilizaría “contra el PP nacional”, condicionando así su estrategia y desautorizando al modelo confrontativo originado en Madrid.

Escenario 2: dependencia de VOX y el eterno giro al centro

En la segunda hipótesis planteada, Moreno gana pero necesita a VOX para gobernar. Este caso no se presenta como una anomalía sino como una excusa perfecta para exigir un nuevo giro hacia el centro y fortalecer un cordón sanitario interno contra Abascal.

El autor lo plantea con ironía: “2. Juanma Moreno gana pero depende de VOX para la mayoría absoluta. En este caso, la tendencia genovesa o maricomplejines dirá que ni siquiera el moderadísimo Juanma ha conseguido revalidar su mayoría y deberá acentuar su giro al centro para recuperarla. O sea que si no ha conseguido convencer a suficientes votantes de Vox para pasarse al PP no es porque se haya acercado al PSOE —que eso siempre está bien— sino porque debe reforzar esa estrategia que ha fallado. Suena contradictorio pero cabalgar contradicciones —como decía Pablenin— es lo normal entre los periodistas de izquierdas cuando hablan sobre la Derecha.”

La crítica implícita aquí es evidente:

Parte del ecosistema mediático acepta como dogma que el PP solo puede crecer distanciándose de VOX , nunca colaborando con él.

, nunca colaborando con él. Se normaliza que acercarse al PSOE sea visto como “responsable”, mientras cualquier entendimiento con Vox es demonizado.

sea visto como “responsable”, mientras cualquier entendimiento con Vox es demonizado. La dirección popular parece “cabalgar contradicciones”: asume lecturas culpabilizadoras hacia sí misma incluso cuando dejar gobernar a Pedro Sánchez tiene sus costes.

Jiménez Losantos enfatiza que Génova 13 rápidamente absorbe esta narrativa convirtiéndola en brújula estratégica; aunque eso signifique ignorar los valores fundamentales de su propia base social. Esa tensión entre aritmética electoral y narrativa interna recorre toda su columna.

Escenario 3: intentar gobernar sin VOX y la superioridad moral de la izquierda

El tercer escenario aborda un debate crucial: Juanma Moreno intentando gobernar sin recurrir a VOX, aun cuando los números sugieran lo contrario casi inevitablemente. El autor menciona esta hipótesis ya planteada por el propio presidente andaluz vinculándola a una posible sucesión política dentro del PP nacional. Lo resume así: “3. Juanma Moreno dice que buscará la presidencia sin apoyo de Vox. Esta hipótesis ya ha sido sugerida por él mismo; no sabemos si busca caer mejor ante los medios progres o si realmente pretende posicionarse como alternativa no solo a Ayuso sino también al propio Feijóo —quien favorece pactos con Vox para desalojar a Sánchez—. Sería ideal para esa parte izquierda dentro de la derecha; el centro del centro y los medios intermedios. En realidad volveríamos a estar donde empezamos: reafirmando esa supuesta superioridad moral que tiene cualquier izquierda sobre cualquier derecha.”

En esta sección surge una crítica más aguda:

Gobernar sin Vox aparece como un objetivo moral antes que político; incluso podría facilitar una continuidad indeseada bajo Sánchez .

. Se establece esa “superioridad moral” atribuida a la izquierda como marco hegemónico aceptado también por una derecha “mariacomplejada”.

La disputa va más allá del ámbito electoral; es lucha por definir qué acciones son legítimas dentro del tablero político español.

Al final del texto queda claro que cualquier tipo de victoria del PP se convierte en un problema porque ha delegado sus logros en un ecosistema mediático escéptico hacia una derecha auténtica cuando actúa conforme a sus principios.

Así las cosas, según Federico Jiménez Losantos, el éxito andaluz corre el riesgo de ser visto desde Génova no como un punto positivo sino más bien como un verdadero dilema: ¿cómo manejarse ante una fuerza electoralmente triunfante pero incapaz de creer plenamente en sus propias razones para ganar?