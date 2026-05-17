J. J. Benítez asegura que EE.UU. capturó a cuatro extraterrestres en Roswell

El escritor e investigador español J. J. Benítez vuelve a colocar el caso Roswell en el centro del debate internacional con una afirmación que desafía décadas de versiones oficiales: asegura, en entrevista con Periodista Digital, que el Ejército de Estados Unidos no solo recuperó restos de una nave en 1947, sino también cuatro cuerpos de origen no humano.

Según su planteamiento, estos supuestos seres habrían sido preservados durante años en instalaciones secretas, bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

Para Benítez, el silencio institucional no es casual, sino parte de una estrategia prolongada para evitar un impacto global de enormes dimensiones.

El autor sostiene que el episodio ocurrido en Nuevo México fue manipulado desde el inicio y que la narrativa oficial ha servido para ocultar lo que califica como “uno de los mayores secretos de la historia contemporánea”. En sus trabajos más recientes insiste en que la presencia extraterrestre en la Tierra no es una hipótesis, sino una realidad conocida por las autoridades.

Sin embargo, el contexto actual añade un nuevo matiz a la polémica. Tras la reciente desclasificación parcial de expedientes sobre fenómenos aéreos no identificados por parte de Estados Unidos, lejos de disiparse las dudas, estas han aumentado. Investigadores y expertos en ufología consideran que la información revelada es insuficiente, ambigua y cuidadosamente limitada.

Para este sector, los documentos publicados no responden a las preguntas clave ni aportan evidencias sólidas, lo que alimenta la sospecha de que los datos verdaderamente relevantes continúan ocultos. En este escenario, voces como la de Benítez cobran nueva fuerza, impulsando la presión para que se produzca una apertura total de los archivos.

La incógnita persiste: ¿se trata de una revelación incompleta o de otro capítulo en una larga historia de encubrimiento?