Antonio Caño: cuando el aura de Zapatero deja de proteger y todo lo que puede caer con él

El experimentado periodista Antonio Caño publica este el 20 de mayo de 2026 en The Objective una columna con un título que no deja lugar a dudas: Todo lo que cae con ZP.

Y es que estamos pasando unos días, por fin, de mucho gusto por lo que tantos y tantos periodistas ya sabían que tarde o temprano llegaría.

En su análisis, el exdirector de El País sostiene que el rápido deterioro del liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero no solo afecta su legado, sino que también pone en riesgo los proyectos políticos que han estado bajo su influencia, desde el propio presidente Pedro Sánchez hasta el Grupo de Puebla.

En su artículo, Caño construye un relato sobre un colapso interconectado: a medida que se desvanece la imagen del expresidente, se tambalean las redes diplomáticas, las narrativas progresistas en América Latina y las estrategias del actual gobierno español, que se apoyaban en él como mediador y garante.

Zapatero como eje de una constelación política

Desde el principio, Caño destaca esa noción de dependencia estructural: lo que se desploma con ZP no es solo una persona, sino todo un entramado de alianzas. Uno de los ejes centrales del texto puede dividirse en tres aspectos:

La disminución internacional del prestigio de Zapatero , relacionada con sus viajes y mediaciones.

, relacionada con sus viajes y mediaciones. El efecto sobre la política española, especialmente en lo que respecta a Pedro Sánchez .

. La inestabilidad en la izquierda latinoamericana organizada alrededor del Grupo de Puebla.

En este marco, el autor enfatiza cómo el expresidente transformó su figura en una plataforma de influencia internacional, beneficiosa tanto para él como para aquellos que respaldaban su agenda: gobiernos, partidos políticos, consultoras y foros.

Caño señala que durante años cualquier crítica a ese entramado era vista casi como un sacrilegio en determinados círculos progresistas. Por eso resulta tan impactante ahora que comiencen a surgir los costos reputacionales asociados a esa red.

El desgaste internacional de Zapatero

Uno de los pasajes más significativos del artículo marca la transición del elogio previo hacia la desconfianza actual. En sus palabras:

«Desde el Grupo de Puebla hasta Pedro Sánchez, todo lo que se sostenía bajo el halo de Zapatero está ahora en peligro».

Aquí se condensa la noción del halo: una autoridad moral y simbólica que había permitido a Zapatero navegar por escenarios tan delicados como Venezuela, Cuba o Nicaragua, presentándose como mediador donde otros veían simplemente un aliado de regímenes autoritarios. Según Caño, ese crédito se está agotando.

El texto recorre algunos de esos escenarios, subrayando cómo las promesas del expresidente han ido encontrando cada vez más obstáculos para alinearse con la realidad política: diálogos fallidos, elecciones controversiales y excarcelaciones simbólicas seguidas por nuevas detenciones. En sus palabras:

«La paciencia de muchos gobiernos europeos con las aventuras diplomáticas de Zapatero se ha ido agotando al mismo ritmo que emergían evidencias de que su intervención beneficiaba más a los regímenes cuestionados que a las sociedades que decía defender».

En esta reflexión, se evidencia el contraste entre la retórica mediadora y los resultados concretos. Caño sugiere que la credibilidad internacional no es eterna; cuando se deteriora, arrastra consigo a quienes han estado bajo su amparo.

Sánchez y la política española bajo esa sombra

En el ámbito nacional, Caño establece una conexión directa entre el desgaste de ZP y la situación de Pedro Sánchez. No porque Sánchez sea una creación directa del expresidente, sino porque ha utilizado su figura como un comodín diplomático y un puente hacia la izquierda latinoamericana.

El autor indica que la Moncloa permitió durante años que Zapatero actuara como canal para dialogar con ciertos gobiernos y líderes regionales. Esto facilitaba discursos sobre afinidad ideológica y cooperación política. Sin embargo, ahora esa cercanía comienza a ser perjudicial. Caño escribe:

«Sánchez ha creído durante demasiado tiempo que Zapatero añadía respetabilidad global a su proyecto cuando realmente lo estaba atando a una causa con fecha límite y aliados cada vez más incómodos».

Su análisis revela que en un momento marcado por la polarización en España, las conexiones simbólicas son cruciales. Los opositores políticos han hallado en la figura de Zapatero una narrativa perfecta: retratar al socialismo español como cómplice complaciente con regímenes cuestionables en América Latina. Este relato, según Caño, resuena aún más durante las campañas electorales y afecta también las relaciones bilaterales de España con otros países europeos.

El Grupo de Puebla y la ola que retrocede

Otro foco destacado por Caño es el Grupo de Puebla, presentado como un foro sentimental para la izquierda postchavista. Su análisis muestra al grupo como un espacio alimentado por el prestigio acumulado por viejos líderes y por un aura resistente frente a la derecha; sin embargo, hoy enfrenta el desgaste de sus figuras centrales.

En uno de los pasajes más reveladores sostiene:

«El Grupo de Puebla fue durante un tiempo la coartada perfecta para mantener viva la retórica sobre una izquierda heroica ajena a los fracasos económicos y abusos democráticos cometidos por sus gobiernos amigos».

Caño plantea que al disminuir el magnetismo del ZP también se desmorona ese relato épico. Los problemas internos en países como Venezuela, Argentina o Nicaragua, junto con el desgaste sufrido por gobiernos aliados, dejan al Grupo de Puebla más cerca del recuerdo nostálgico que del poder real.

Además, proyecta esta caída sobre otras estructuras afines: fundaciones, centros académicos y campañas comunicativas transnacionales. Todo un ecosistema que durante los años dorados del liderazgo zapaterista se presentó como una alternativa progresista global pero ahora parece atrapado entre contradicciones y fracasos acumulados.

Lo que se derrumba cuando cae un mito

Hacia el final del análisis, Caño entrelaza todas las piezas: el deterioro asociado a la figura Zapatero, la vulnerabilidad del relato internacional vinculado a Sánchez, así como la crisis legitima dentro cierta izquierda latinoamericana. Lo formula casi desde una perspectiva generacional:

«Lo que se desmorona con Zapatero no es solo una biografía política; es también la ilusión de haber podido sostener un proyecto histórico únicamente con unos pocos nombres carismáticos sin responder ya a las exigencias actuales».

En esta interpretación, la caída del ZP actúa como símbolo revelador: cuando el carisma deja de operar eficazmente, surgen las debilidades inherentes a las estructuras construidas alrededor. Y ahí es donde comienza verdaderamente la cuenta atrás para todos aquellos refugios bajo ese antiguo halo protector.