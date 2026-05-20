El consejo de Ministros de Sánchez autorizó la corrupción de Zapatero

Se completan las primeras 24 horas desde la imputación de José Luis Rodriguez Zapatero, y parece buen momento para apuntar definitivamente a donde se debe: el gobierno de España actual de Pedro Sánchez.

Zapatero pagará por lo que ha hecho a ojos de la audiencia nacional, pero no será el único corresponsable de la situación, dado que el Consejo de ministros estuvo en el ajo hasta las trancas.

Abordamos todo estoy mucho más en ‘La Burbuja’ de este 20 de mayo, con dos expertos de máximo nivel: Mario Garcés y Luis María Pardo.