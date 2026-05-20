¡Zapatero iba a largarse de España!

Mucha tela que cortar en ‘La retaguardia’ de este 20 de mayo, mitad de la semana grande de Zapatero. Y nuestra audiencia, como no puede ser de otra forma, encantada.

Y es que le teníamos muchas ganas al expresidente socialista, iniciador en buena medida de la situación actual absolutamente polarizada en España, un auténtico cáncer para nuestra sociedad.

Ahora será la Audiencia Nacional la que diga si, efectivamente además, cometió delitos varios en su actividad posterior a la presidencia del Gobierno. Pero todo huele a una auténtica vergüenza de este tiparraco.

Y lo peor, que hay más.

El Confidencial publica que el expresidente socialista tenía billete para salir zumbando ayer a Caracas con Air Europa, y quizás por eso la UDEF y la Audiencia Nacional salieron con la imputación antes de que el drama pudiera ser mayor.

De la mano de los mejores analistas, como Luis María Pardo, Eduardo García Serrano o Pedro Lasuén.