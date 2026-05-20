El pagador de Zapatero deja la evidencia: «Pensaba que se libraría por ser expresidente»

La afirmación resonó con fuerza en medio de la tormenta política: «Pensaba que se libraría por ser expresidente».

Es la mejor evidencia. Es la prueba palpable de cuando se creen infalibles.

El comentario es del empresario Julio Martínez Martínez, señalado como el “pagador” de José Luis Rodríguez Zapatero, y lo recoge la periodista Irene Tabera, entrevistándole para OkDiario.

De acuerdo con la información que ha salido a la luz recientemente, Martínez habría reaccionado con asombro —y un toque de resentimiento— al enterarse de que la Audiencia Nacional colocaba a Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” relacionada con el rescate de la aerolínea. Su reacción, que ha circulado en diversos círculos políticos y mediáticos, se ajusta a la imagen de un colaborador que se siente desamparado mientras la atención se dirige hacia los niveles más altos del poder.

El entramado Plus Ultra y el papel del “pagador”

El sumario del caso Plus Ultra se centra en el rescate público de 53 millones de euros otorgados a la aerolínea durante la pandemia. La investigación sostiene que una parte de esos recursos pudo haber sido utilizada para mantener una red de cobros irregulares y supuestas consultorías asociadas a sociedades controladas por Martínez, las cuales estarían conectadas, directa o indirectamente, con el entorno del expresidente.

En este contexto, destaca la empresa Análisis Relevante, considerada fundamental en esta trama. Informes recientes indican que habría gestionado pagos por un total de hasta dos millones de euros hacia el expresidente y sus hijas mediante diversas sociedades mercantiles, algo que Zapatero niega rotundamente. Según revelan crónicas tanto parlamentarias como judiciales, Martínez es identificado como el individuo que:

Centralizaba pagos derivados de contratos y “asesorías” tanto en España como en el extranjero

derivados de contratos y “asesorías” tanto en España como en el extranjero Mantenía vínculos constantes con Plus Ultra y entornos empresariales venezolanos

Actuaba como pantalla financiera para operaciones actualmente investigadas por tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo

En un perfil detallado sobre el empresario y su reacción ante la imputación del expresidente, se menciona cómo Martínez habría quedado “impactado” al conocer el auto emitido por la Audiencia Nacional, convencido de que Zapatero no sería alcanzado por la Justicia “por su condición de expresidente” y que las miradas se centrarían en los ejecutores del operativo, tal como recoge un análisis de Okdiario sobre la conmoción sufrida por Julio Martínez tras conocer la imputación de Zapatero.

Impacto político: Sánchez, el PSOE y la guerra narrativa

El terremoto afecta directamente a La Moncloa y al PSOE. La decisión del rescate a Plus Ultra fue tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la SEPI. La oposición, liderada por el PP y Vox, lleva días acumulando comparecencias y exigiendo explicaciones, aprovechando que la Audiencia Nacional menciona una posible red que va más allá del territorio español e incluye también a Venezuela.

Mientras tanto, Zapatero ha intentado mitigar los daños lanzando un mensaje político claro:

Desmentido rotundo sobre cualquier gestión relacionada con el rescate

Negación total acerca de tener sociedades en el extranjero

Defensa férrea de su trayectoria con “absoluto respeto a la legalidad”

Total disposición para declarar como investigado el próximo 2 de junio

El contraste entre la postura del expresidente y los comentarios atribuidos a Martínez (“pensaba que se libraría…”) crea una imagen casi cinematográfica: un hombre involucrado en papeles y transferencias sintiéndose expendible; mientras tanto, un líder político defendiendo su legado institucional. En medio se encuentra un Gobierno observando cómo una pieza más del complejo entramado PSOE–Venezuela–Plus Ultra vuelve a salir a relucir.