Zapatero, poder en la sombra y advertencia de la CIA

El periodista Jesús Cacho publica en Vozpópuli el 5 de enero de 2025 una columna con un título contundente: El español más peligroso. Desde el primer párrafo, el texto se sustenta en una fuente tanto intrigante como inquietante: la supuesta valoración que ha hecho la antena de la CIA en Madrid sobre José Luis Rodríguez Zapatero, a quien define como el verdadero poder oculto en la política española contemporánea.

La idea principal es clara y directa: Zapatero no solo no ha desaparecido del panorama político, sino que ha tejido una compleja red de influencia que conecta desde Venezuela hasta Ferraz, pasando por la Moncloa y las entrañas del poder internacional. Según Cacho, es una figura clave en la estructura que sostiene a Pedro Sánchez y en el respaldo a Nicolás Maduro frente a las presiones internacionales.

El autor cita textualmente lo que atribuye a los servicios de inteligencia estadounidenses: “En opinión de la antena de la CIA en la capital española, Zapatero es el verdadero presidente en la sombra”. Esta frase se convierte en el hilo conductor del artículo, que profundiza en las implicaciones políticas, económicas y judiciales de una influencia que se mantiene oculta y persistente.

De Caracas a Moncloa: una red de intereses

Cacho pone énfasis en la relación entre Zapatero y el régimen de Maduro, considerándola fundamental para esta percepción. El autor plantea que España se encuentra ante una situación incómoda: un expresidente navegando por las aguas de una diplomacia no oficial, realizando viajes, mediando y enviando mensajes que no siempre están alineados con la postura oficial del Estado.

Uno de los pasajes más reveladores destaca cómo ese papel orgánico y opaco se manifiesta: “Zapatero no actúa como un exmandatario retirado, sino como un comisionista político al servicio de una red de intereses que tiene en Venezuela uno de sus nodos principales”. La insinuación es clara: su intervención podría haber contribuido a prolongar la existencia del chavismo, dificultando así una transición democrática clara y efectiva.

El vínculo con Pedro Sánchez aparece como un elemento recurrente. Cacho describe un triángulo conformado por el actual presidente, su predecesor socialista y el chavismo, donde los intercambios de favores, apoyos y silencios se entrelazan. Se sugiere que algunas decisiones sobre política exterior y ciertas precauciones judiciales están más relacionadas con esta red que con las dinámicas institucionales habituales.

El autor evita tecnicismos innecesarios e introduce nombres concretos junto con sus consecuencias. Así menciona a la “banda” alrededor de Sánchez, quienes según él se benefician de este ecosistema paralelo al poder, con Zapatero actuando como figura tutelar y enlace internacional cuya presencia representa un alto riesgo reputacional para España.

Peligro interno: partido, justicia y opinión pública

La peligrosidad atribuida a Zapatero va más allá de su papel internacional. El artículo resalta su capacidad para influir dentro del PSOE, afectando tanto su vida orgánica como su orientación ideológica. Cacho menciona un poder ejercido sin rendición de cuentas, situado entre el culto al líder y los pactos con aliados poco ortodoxos.

En uno de los fragmentos destacados, hace referencia a esa dualidad entre estratega y figura oculta: “No se trata solo de un expresidente con nostalgia, sino de un operador frío que ha aprendido a moverse entre bambalinas, condicionando nombramientos, decisiones judiciales y relatos mediáticos”. Aquí se concentra gran parte del reproche: la fusión entre política, justicia y comunicación bajo el mando de un exmandatario sin control democrático directo.

Además, Cacho insinúa que la influencia de Zapatero puede percibirse en:

La tolerancia hacia ciertos aliados independentistas y populistas.

La formulación de un discurso que normaliza una polarización extrema.

La presión sobre instituciones que deberían permanecer al margen del enfrentamiento político.

La columna también destaca cómo se moldea la opinión pública dentro de un ecosistema mediático donde la figura de Zapatero aparece más frecuentemente de lo que muchos querrían admitir.

Un aviso sobre el futuro político inmediato

La reflexión presentada por Vozpópuli va más allá del análisis actual; incluye una advertencia para los meses venideros: si la crisis del régimen venezolano se intensifica, podría desencadenarse un efecto dominó sobre esa red donde Zapatero ha jugado un papel crucial. La caída de Maduro, dentro este marco interpretativo, sería vista como un duro golpe a esa estructura de poder.

Cacho utiliza una expresión especialmente fuerte para describir este panorama: “Cuando se apague definitivamente la luz en el Palacio de Miraflores, el eco del estruendo llegará hasta la Moncloa y hasta Ferraz, y el primer nombre en la diana será el de Zapatero”. Esta imagen ilustra cómo el destino del expresidente está íntimamente relacionado con el futuro del régimen venezolano y también con el actual gobierno español.

Independientemente de si uno comparte o no este diagnóstico inquietante, lo cierto es que Jesús Cacho presenta a José Luis Rodríguez Zapatero como algo más que un expresidente controvertido: lo retrata como una pieza clave dentro del entramado político español que podría representar uno de los mayores riesgos para la calidad institucional del país. Una sombra alargada cuya presencia aún parece lejana a desvanecerse.