¡Zapatero puede ser detenido en las próximas horas!

Vivimos una semana auténticamente visceral en el mundo de lo político.

La imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional nos ha dado la gasolina que necesitábamos post electoral en Andalucía, para llegar al verano lo más en guardia posible, a la espera de una vez por todas de las elecciones generales que tumben a Sánchez y el socialismo de mangantes.

En ‘La Retaguardia’ de este 21 de mayo nos ponemos con todo ello, de la mano de los mejores analistas, y atendiendo además a esas informaciones que aseguran que la UDEF está completamente preparada y a la espera de la señal del juez para ir a detener al ex Bambi: