¡Zapatero puede ser detenido en las próximas horas!

Vivimos una semana auténticamente visceral en el mundo de lo político.
La imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional nos ha dado la gasolina que necesitábamos post electoral en Andalucía, para llegar al verano lo más en guardia posible, a la espera de una vez por todas de las elecciones generales que tumben a Sánchez y el socialismo de mangantes.
En ‘La Retaguardia’ de este 21 de mayo nos ponemos con todo ello, de la mano de los mejores analistas, y atendiendo además a esas informaciones que aseguran que la UDEF está completamente preparada y a la espera de la señal del juez para ir a detener al ex Bambi:
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha comunicado al juzgado que está preparada para detener al expresidente en cuanto el magistrado lo permita, tras una fase de recopilación de evidencias que fuentes policiales describen como “muy avanzada”. En uno de los reportes más citados en las últimas horas, se menciona que, para los investigadores, la carga probatoria ya ha alcanzado un umbral suficiente para adoptar medidas personales; así lo indica un análisis reciente que refleja cómo la UDEF espera instrucciones del juez para proceder con la detención de Zapatero en un entorno de alta presión política y mediática.