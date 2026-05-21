Duelo de documentales en Torrelodones: el PSOE contraprograma «Anatomía de un régimen sentimental» con un ataque deliberado a Ayuso

Lo que originalmente se planteó como un estreno cultural en Torrelodones ha derivado en una inusual batalla política de programación. Y todo por el constante deseo socialista de odiar a todo lo que no es lo suyo.

Este 21 de mayo, el Teatro Bulevar acogerá el estreno de Anatomía de un régimen sentimental, el nuevo documental del cineasta Carlos Hernando. Sin embargo, el PSOE local ha decidido impulsar para ese mismo día la proyección de 7.291, el documental de Juanjo Castro sobre la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia y que es un lamentable y deliberado ataque a Isabel Díaz Ayuso.

Esta coincidencia ha sido interpretada como una táctica de manual: ante una obra que resulta incómoda por su reflexión crítica sobre la propaganda y el relato político, se opta por la contraprogramación en lugar del debate. Esta respuesta, que algunos califican como una «réplica preventiva», pone en entredicho la neutralidad de la programación al levantar una oferta paralela el mismo día del estreno original.

El documental de Carlos Hernando, quien ha sido seleccionado recientemente en el Odense International Film Festival por otros trabajos, analiza precisamente qué ocurre cuando el poder deja de confrontar ideas para gestionar relatos. En declaraciones exclusivas, Hernando ha señalado que la cultura debería ser un espacio de discusión y no un «tablero donde la programación se utilice como respuesta política», sugiriendo que estas acciones revelan un «miedo al relato ajeno».

El cineasta también se ha pronunciado con ironía sobre la maniobra del PSOE, afirmando que espera que, en aras de la neutralidad, el partido solicite a RTVE la emisión de su película y su incorporación a RTVE Play para garantizar el acceso universal de los ciudadanos. Hernando bromeó incluso con afiliarse al partido si lograran tal objetivo.

Finalmente, este evento se presenta como una radiografía de cómo se combaten hoy las ideas incómodas: no mediante la discusión, sino intentando tapar una pantalla con otra. El estreno de Anatomía de un régimen sentimental tendrá lugar a las 19:30 horas en el Teatro Bulevar de Torrelodones, con un precio de entrada de 10 euros.