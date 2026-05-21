Los españoles deben esforzarse el triple que los europeos para adquirir una vivienda

La situación se repite en numerosos hogares: padres que lograron comprar su piso en una década ahora intentan ayudar a sus hijos, quienes lidian con alquileres elevados y sueldos ajustados. El acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave de desigualdad en España.

De acuerdo a un seguimiento comparativo del mercado inmobiliario, el esfuerzo para adquirir una vivienda ha aumentado en España casi cuatro veces más que la media de la zona euro en los últimos años, según los datos recopilados por Vozpópuli en su análisis sobre el encarecimiento del acceso a la propiedad. Mientras que gran parte de Europa ha experimentado un enfriamiento gracias a los tipos altos que moderan los precios, el mercado español ha mostrado una resistencia notable, lo que complica aún más la situación para los compradores.

Más años de sueldo, más distancia con Europa

El término “esfuerzo” se refiere a cuántos años de salario bruto se requieren, teóricamente, para comprar una vivienda estándar. En la práctica, facilita la comparación sobre quién enfrenta mayores dificultades.

Algunos datos recientes:

En los años 80, una familia promedio podía adquirir su casa en menos de 10 años, con un esfuerzo total equivalente a tres años de salario bruto íntegro .

. Actualmente, son necesarios más de siete años y medio de salario para comprar vivienda en España , y en Madrid , esa cifra supera los 12 años de salario destinados exclusivamente al pago, según el estudio sobre salarios y vivienda realizado por Fotocasa .

para comprar vivienda en , y en , esa cifra supera los destinados exclusivamente al pago, según el estudio sobre salarios y vivienda realizado por . Un informe de UGT proyecta que para 2025, respetando límites razonables de esfuerzo financiero, un trabajador medio tendría que dedicar más de 45 años de salario para completar la compra de un piso.

El contraste con Europa es evidente. Según el análisis comparativo del esfuerzo para adquirir vivienda publicado por Vozpópuli, el aumento del peso financiero en España durante la última década ha sido casi tres veces mayor que el registrado en el conjunto de la zona euro, posicionando al país entre los más tensionados del continente.

Brecha generacional y geográfica

La consecuencia inmediata es una brecha generacional que se amplía:

Jóvenes que ingresan más tarde al mercado laboral y enfrentan sueldos ajustados.

Condiciones hipotecarias cada vez más exigentes (mayor ahorro previo y tipos aún altos).

Precios de compra que no ceden pese al enfriamiento en las transacciones.

En barrios consolidados de Madrid, la evolución es sorprendente. En 1997, un piso de cuatro habitaciones en Chamberí costaba alrededor de 90.000 euros, lo cual podía adquirirse con menos de cuatro años del salario medio. Hoy día, una vivienda similar supera los 700.000 euros, requiriendo así más de 30 años de ingresos medios. Esta dinámica se repite, aunque con matices, en zonas centrales de Barcelona, Valencia o Málaga.

La brecha también tiene un componente territorial:

Las grandes ciudades y las zonas turísticas acaparan la presión sobre los precios.

Los municipios medianos y áreas rurales mantienen ratios algo más razonables; sin embargo, enfrentan menos oferta y salarios más bajos, lo que limita cualquier alivio real.

España frente a otros mercados

El problema no solo radica en los precios; también afecta a la relación entre ingresos y vivienda. Por ejemplo:

En España , el salario medio oscila entre 1.800 y 2.000 euros mensuales, mientras que el precio por m² puede acercarse a los 6.000 euros en zonas cotizadas dentro de Madrid .

, el salario medio oscila entre 1.800 y 2.000 euros mensuales, mientras que el precio por m² puede acercarse a los 6.000 euros en zonas cotizadas dentro de . En mercados como Brasil, el metro cuadrado suele ser más asequible; sin embargo, con salarios mucho menores—de 700 a 1.000 euros al mes—el esfuerzo para comprar sigue siendo elevado. La comparación deja a España en una posición incómoda: precios casi propios de países desarrollados pero con sueldos intermedios y un parque de alquiler limitado.

El resultado es una mezcla complicada: propietarios veteranos con una notable revalorización patrimonial frente a jóvenes o recién llegados que, pese a contar con estudios y trabajos estables, ven la compra como un horizonte distante. Mientras que gran parte de Europa experimenta cierta moderación en sus esfuerzos económicos por acceder a la vivienda, el mercado residencial español sigue exigiendo el triple… y cada año son más las personas que lo sienten agudamente.