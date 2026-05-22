Aldama señala que Zapatero usaba “teléfonos desechables” como los que empleaban en la trama Koldo

La escena parece extraída de una novela de espías, pero tiene lugar en la Audiencia Nacional. El empresario Víctor de Aldama, considerado una figura clave en la trama Koldo, ha declarado ante el juez que José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos desechables “al igual que los de la organización investigada”. Este detalle no es baladí: la narración judicial del caso relacionado con las mascarillas da un giro hacia un terreno políticamente explosivo.

Según lo revelado en su testimonio, Aldama afirmó que esos móviles “de usar y tirar” eran parecidos a los que, supuestamente, distribuía el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien también está bajo investigación, y que habrían llegado al círculo del exministro José Luis Ábalos, así como a su hijo Víctor y al propio Zapatero.

El matiz técnico —si se trataba de móviles “seguros”, “desechables” o simplemente dispositivos no rastreables— pierde peso frente a la imagen política: un expresidente socialista mencionado en un sumario que ya ha desgastado al Gobierno y al partido.

Qué ha dicho Aldama y qué se está investigando

De Aldama, comisionista y uno de los principales implicados en el caso, compareció como imputado en la Audiencia Nacional dentro del apartado que examina los contratos de material sanitario suscritos por administraciones públicas durante la pandemia. La investigación se centra en presuntas comisiones ilegales y sobreprecios en la adquisición de mascarillas y otros productos, con especial atención al Ministerio de Transportes liderado por José Luis Ábalos.

En su declaración, según las filtraciones que han salido a la luz, Aldama:

Afirmó que Zapatero “utilizaba teléfonos desechables” o “seguros”.

o “seguros”. Indicó que los dispositivos eran similares a los utilizados por miembros de la trama y que podrían haber llegado a manos del expresidente, Ábalos y su hijo.

a manos del expresidente, Ábalos y su hijo. Admitió pagos de 10.000 euros al hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, justificándolo como una “mejora de relaciones” con el Ministerio, sin relación con una adjudicación específica.

al hermano de Koldo García, asesor de Ábalos, justificándolo como una “mejora de relaciones” con el Ministerio, sin relación con una adjudicación específica. Declaró que Villalba colaboraba con la Guardia Civil y prestaba servicios para la UCO, buscando así minimizar su rol dentro del supuesto entramado.

Todo esto se produce en el marco de una investigación donde la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de contratos millonarios en Baleares y Canarias durante los momentos más críticos de la pandemia. Aunque el foco formal sigue siendo la posible corrupción en la contratación de material sanitario, el relato público ya ha tomado un giro hacia la imagen de un expresidente socialista usando teléfonos “clandestinos”.

Un análisis pormenorizado sobre esta declaración y cómo encaja Zapatero en el sumario está disponible en el reportaje judicial de Vozpópuli titulado Aldama afirma ante el juez que Zapatero también utilizaba teléfonos desechables vinculados a la trama Koldo, donde se detallan los aspectos más delicados para el PSOE y para el propio expresidente.

El problema no es solo jurídico: es simbólico

Desde una perspectiva estrictamente legal, que el nombre de Zapatero sea mencionado por un imputado no implica ni acusación formal ni imputación. Por ahora, es solo un elemento más del relato ofrecido por Aldama, pendiente aún de ser contrastado con otras pruebas y testimonios. No obstante, su impacto es considerable:

Político : el caso Koldo deja atrás ser solo “el asunto de Ábalos” para acercarse al núcleo simbólico del PSOE; hablamos del legado vivo de un expresidente aún presente en las dinámicas internas del partido y en las estrategias internacionales desde Moncloa.

: el caso Koldo deja atrás ser solo “el asunto de Ábalos” para acercarse al núcleo simbólico del PSOE; hablamos del legado vivo de un expresidente aún presente en las dinámicas internas del partido y en las estrategias internacionales desde Moncloa. Narrativo : la oposición puede ligar la supuesta corrupción relacionada con las mascarillas a una idea más amplia sobre una “cultura del poder” dentro del PSOE que trasciende legislaturas y cargos.

: la oposición puede ligar la supuesta corrupción relacionada con las mascarillas a una idea más amplia sobre una “cultura del poder” dentro del PSOE que trasciende legislaturas y cargos. Mediático: los “teléfonos desechables” ofrecen una imagen poderosa y comprensible, ajustándose perfectamente al clima actual de desconfianza hacia las instituciones.

La propia naturaleza de estos dispositivos —que dificultan su rastreo e permiten compartimentar conversaciones— añade un velo sospechoso incluso si su uso no fuese ilegal. No se percibe igual cuando un comisionista recurre a ellos que cuando lo hace un expresidente; aunque ambos podrían alegar motivos relacionados con su seguridad.

Seguridad, cultura política y doble rasero

El entorno socialista podría argumentar en defensa de Zapatero algo relevante: los altos cargos suelen manejar teléfonos cifrados o alternativos por razones relacionadas con su seguridad. La cuestión incómoda radica en cómo se traza esa línea entre protección legítima y búsqueda deliberada de opacidad.

En España, durante años se han tolerado prácticas dentro del ámbito político tales como:

Uso irregular de móviles personales para asuntos oficiales.

para asuntos oficiales. Chats mediante mensajería cifrada para decisiones críticas tanto del partido como del Gobierno.

para decisiones críticas tanto del partido como del Gobierno. Destrucción o sustitución frecuente de dispositivos por motivos relacionados con la seguridad.

Nada indica necesariamente actos delictivos; sin embargo, esta situación dibuja un ecosistema donde se difuminan las fronteras entre lo institucional y lo privado. Para el PSOE, este debate resurge justo cuando ya arrastran el desgaste provocado por el propio caso Koldo, además de las tensiones existentes dentro de la coalición gubernamental y esa sensación colectiva sobre un posible “fin de ciclo” que intenta instalar la oposición.

En este escenario, cada nuevo detalle —por nimio que sea— se convierte en munición. Y un expresidente siempre será una figura demasiado significativa como para pasar desapercibido dentro de un sumario relacionado con corrupción.

El tablero político: la oposición afila el discurso

La reacción desde la oposición es casi inmediata. PP y Vox encuentran en esta declaración lo necesario para dirigir sus esfuerzos hacia una supuesta “red socialista”, dejando atrás cualquier intento por limitar el caso a un exministro caído en desgracia. El relato comienza a dibujarse así:

El caso Koldo deja atrás ser un “asunto personal” exclusivo para Ábalos. Se extiende hacia diferentes administraciones autonómicas y ministerios. Ahora afecta directamente a un expresidente socialista, alimentando teorías sobre una trama más amplia.

Mientras tanto, los socialistas intentan equilibrar tres líneas argumentativas simultáneamente:

Desvincular a Zapatero del núcleo central del proceso.

a Zapatero del núcleo central del proceso. Presentar a Aldama como un imputado interesado únicamente en reducir su responsabilidad .

. Minimizar las dimensiones del asunto considerándolo como un episodio grave pero acotado dentro del contexto más amplio relacionado con corrupción pandémica.

Lograr este equilibrio resulta complicado. Cuanto más intentan restarle importancia a las palabras de Aldama, mayor es el riesgo ante posibles nuevos elementos que fortalezcan su versión. Cada filtración proveniente desde la Audiencia vuelve a abrir ciclos informativos previos.

Lo que queda por aclarar… y lo que ya ha quedado instalado

En términos judiciales, aún deben esclarecerse cuestiones fundamentales:

Quién suministró exactamente esos teléfonos, con qué objetivos y quiénes fueron sus receptores.

Qué tipo exacto de comunicaciones se realizaron desde esos terminales.

Si existió algún patrón específico respecto al uso dentro del Ministerio de Transportes o entre quienes rodeaban a Ábalos.

Sin embargo, desde una perspectiva política hay varios aspectos ya grabados a fuego en nuestra memoria colectiva:

La imagen ineludible de un expresidente vinculado —aunque sea tangencialmente— a una trama ligada a comisiones durante plena pandemia .

. La percepción creciente sobre cómo ciertas prácticas relacionadas con la opacidad —móviles desechables, intermediarios o comisionistas— han encontrado normalidad dentro ciertos círculos políticos.

La certeza palpable ahora es que el caso Koldo ha dejado atrás ser solo otro expediente incómodo; ha evolucionado hacia una narrativa prolongada e inquietante cuya resonancia perdurará mucho más allá del simple cambio mediático.

De aquí en adelante cada vez que aparezca mención sobre teléfonos «de usar y tirar» dentro algún sumario judicial muchos dejarán volar su imaginación menos hacia argumentos propios del espionaje ficticio e imaginarán más bien cómo encajan esos elementos dentro del panorama político español contemporáneo; algo sin duda aún más perturbador si nos detenemos a reflexionar sobre ello.