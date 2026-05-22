Àngels Barceló abandona la Cadena SER por sus discrepancias con Fran Llorente

La Cadena SER atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la decisión de Àngels Barceló de abandonar la emisora al término de la temporada. La conductora de Hoy por Hoy, el programa más influyente de la radio española, comunicó a su equipo que no continuará al frente del espacio, en medio de un clima de fuerte tensión interna.

El origen del conflicto se sitúa en la relación deteriorada entre Barceló y Fran Llorente, responsable de contenidos designado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. Desde su llegada en 2024, la nueva dirección ha impulsado un reposicionamiento editorial que busca moderar el enfoque político de la cadena, sin renunciar a su identidad progresista pero evitando una alineación sistemática con el Gobierno.

Esta estrategia ha chocado frontalmente con la visión de Barceló, que ha defendido mantener plena autonomía en la conducción del programa líder de las mañanas. Las discrepancias fueron escalando con el paso de los meses, hasta generar un ambiente de fricción constante dentro de la redacción.

Fuentes cercanas a la emisora describen una convivencia complicada, marcada por el control sobre los contenidos y decisiones editoriales. La tensión llegó a tal punto que figuras destacadas de la cadena cuestionaron abiertamente la gestión de Llorente, una situación difícil de sostener para la cúpula del grupo.

La salida de Barceló abre ahora un escenario incierto tanto para la SER como para la propia periodista. Su marcha coincide, además, con el impulso de nuevos proyectos mediáticos vinculados a accionistas que intentaron sin éxito reconfigurar el control de Prisa.

En paralelo, la emisora se enfrenta al reto de encontrar relevo para su principal franja horaria. Aunque han circulado nombres externos, dentro del grupo gana fuerza la opción de una solución interna, con Aimar Bretos como uno de los perfiles mejor posicionados para asumir el mando del programa.