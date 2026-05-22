Zapatero… ¡Hundido por destrozar la vida de sus hijas!

Posiblemente hay algo que diferencia el caso de Zapatero con otros grandes casos de corrupción de la historia reciente de España. Que este también ha metido a las hijas.

Así que cuentan en círculos socialistas que el presidente anda destrozado, como alma en pena, porque esas dos hijas que se beneficiaron presuntamente de la influencia y tejemanejes del padre, ahora van a pagarlo y con creces.

Dice Ángel Expósito en COPE que «No cabe ninguna duda de que es solo cuestión de tiempo que el juez las cite, veremos en calidad de qué, esto apesta infinito», mientras que la Audiencia Nacional ha bloqueado las cuentas del expresidente y de la empresa de las muchachas.

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 22 de mayo analizamos este y otros asuntos de la mano de los mejores analistas, el abogado Juanma Cepeda y el subdirector de OkDiario, Vicente Gil.