Javier Chicote estalla en TV contra el portavoz del PSOE en Valencia por la imputación de Zapatero

Los socialistas andan muy nerviosos en los nubarrones que se les han cernido con las corruptelas presuntas aún de su máximo pastor José Luis Rodríguez Zapatero.

Y como los periodistas que han investigado toda esta basura durante años ahora andan desquitándose, ya no les pasan una a los que pretenden acallarles (nunca lo hicieron).

La tensión se elevó en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) este 21 de mayo, cuando Javier Chicote (ABC) interrumpió muy cabreado al portavoz del PSOE en Valencia durante un debate centrado en la imputación de Zapatero:

«¡Si me vas a intentar dar lecciones de periodismo, vas a tener que venir otro día!»

La disputa comenzó cuando el portavoz socialista intentó cuestionar cómo abordaba Chicote la cuestión. La reacción del periodista fue instantánea y tajante. En lugar de seguir con el guion habitual de la tertulia, decidió elevar su tono para distanciarse de lo que consideraba una lección inapropiada sobre su labor.

Hasta ese momento, así se explicaba José Muñoz, portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas:

«La sensación que hay es de preocupación, no lo voy a negar. Lo que sabemos hasta ahora es lo que sabemos y creo que deberíamos ser prudentes y no podemos anticipar, como han hecho algunos medios de comunicación, saltándose la presunción de inocencia y asumiendo que es culpable. En el medio en el que trabaja Chicote, sin usar condicionales, ya ponía que Zapatero lideró una trama criminal».

Fue entonces cuando saltó el periodista leyendo textualmente el documento judicial: