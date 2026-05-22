Jóvenes de Revuelta se plantan en el acto de Sarah Santaolalla y lo que sucede después es puro cine

El acto “Frenar a la Extrema Derecha” celebrado en el Ateneo de Madrid se convirtió ayer en un fiasco para los tertulianos progresistas cuando un grupo de jóvenes de Revuelta irrumpió con fuerza y sin complejos.

Mientras Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias, Óscar Puente y Rubén Sánchez participaban en el panel, varias activistas de Revuelta se levantaron y tomaron la palabra desde el público. Con mensajes directos y sin filtros, las jóvenes les espetaron: “Oscar Puente, Pablo Iglesias, Sara Santaolalla y Rubén Sánchez, tenemos un mensaje para vosotros: Sois culpables del sufrimiento de las mujeres españolas”. Los gritos y consignas continuaron: “Todos sois cómplices”, “El gobierno más feminista de la historia defiende a las mujeres, Sara, respóndenos”, “Qué os importa una mierda las mujeres”, “Hay ciertas mujeres que no importan” y “No les importa una mierda”. El vídeo del momento, difundido por la propia Revuelta, muestra a las activistas exigiendo respuestas desde distintos puntos del auditorio mientras los ponentes quedaban visiblemente incómodos.

El ridículo de Santaolalla

Lejos de responder con argumentos, Sarah Santaolalla y el resto del panel optaron por el silencio o la victimización. Como ya es habitual en ella, la tertuliana ha salido posteriormente en redes y medios calificando la protesta pacífica de “acoso” y “amenaza”.

Esto no sorprende: Santaolalla acumula un historial de victimizaciones que luego se desinflan. Su denuncia contra Vito Quiles por una falsa agresión ha sido archivada por falta de pruebas, lo que le ha valido duras críticas por instrumentalizar la condición de víctima. Puro cine real.

Las jóvenes de Revuelta, con aplomo y sin violencia, expusieron lo que muchos piensan: que este Gobierno y sus tertulianos de cabecera han priorizado otras agendas mientras ignoran los problemas reales de las mujeres españolas (inseguridad, dificultades para formar familias, etc.).