Ketty Garat revela la verdadera causa por la que Sánchez apartó a Ábalos y no fue por sus ‘amiguitas’: Zapatero metió la mano

La versión oficial sostenía que el exministro todopoderoso José Luis Ábalos había caído por un desgaste inevitable tras la pandemia. Meses después y ante los rumores, muchos sospecharon que fue debido a sus “amistades peligrosas”, que chocaba de lleno con la narrativa más hipócrita que sostenía el PSOE en ese momento: la abolición de la prostitución. Sin embargo, tras años de investigación, la periodista Ketty Garat incide en que había otras razones.

Pero todo empieza a cuadrar con la imputación de Zapatero.

El nuevo relato que la periodista en The Objective, en el que comenta un capítulo de su libro Todos los hombres de Sánchez –que presentó hace poco en Tiempo de hablar– , apunta en una dirección mucho menos sentimental: no se trataba de un problema de relaciones personales, sino de poder, negocios y lealtades cruzadas.

El exministro de Fomento, quien fue número dos del PSOE y el brazo ejecutor de Sánchez durante años, dejó de ser un activo valioso para convertirse en un riesgo político considerable. La maniobra para su destitución, según las últimas informaciones y el libro de Garat, fue fría, meticulosa y, sobre todo, diseñada para proteger al presidente ante una trama que comenzaba a acercarse demasiado a la moqueta de la Moncloa, pero impulsada por el zapaterismo, que a partir de ahí, se convierte en la mayor influencia de un Sánchez que lo había execrado por su apoyo a Susana Díaz en las primarias de los socialistas.

Del “todos con Ábalos” al silencio incómodo

La trayectoria de Ábalos dentro del PSOE es un claro ejemplo de ascenso en tiempos de hiperliderazgo. Pasó rápidamente de ser un dirigente relevante en la Valenciana a ocupar cargos como secretario de Organización y ministro clave en cuestión de años. Fue el hombre que respaldó a Sánchez en las primarias, quien llevó a cabo la purga interna y quien estableció acuerdos con Podemos y los socios nacionalistas.

Este papel central trajo consigo tres efectos notables: acumuló información sensible sobre el funcionamiento interno del partido; controló nombramientos, contratos y concesiones esenciales en infraestructuras y se convirtió en un interlocutor privilegiado para grupos empresariales y lobbies.

Todo marchaba bien mientras el proyecto Sánchez requería a alguien dispuesto a ensuciarse las manos. El problema surgió cuando esa capacidad se transformó en autonomía. Garat explica cómo el exministro comenzó a actuar con agenda propia, cultivando relaciones que ya no pasaban por el filtro directo del presidente y dejando atrás su rol como “soldado” para erigirse como un poder paralelo.

Ante este panorama, la Moncloa empezó a notar un patrón inquietante: demasiados nombres, demasiados contratos y muchos intermediarios alrededor de Ábalos. No se trataba solo de sus supuestas “amigas”, sino de algo más serio: redes de influencia que podían perjudicar tanto la imagen como la seguridad política de Sánchez.

Tramas, petróleo y un tablero que se ensucia

El trasfondo de esta ruptura no son meras habladurías personales; hay un entramado complejo de negocios, contratos públicos y operaciones con tintes de trama energética, que deja la trama de las mascarillas en pañales. La situación se vuelve especialmente delicada cuando se cruzan diversas líneas: los intereses en el sector petrolero, la participación de exdirigentes socialistas y las maniobras diplomáticas en países clave.

En este sentido, encaja la reconstrucción sobre los movimientos en torno a Sánchez, Ábalos y la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones relacionadas con la trama del petróleo y los negocios energéticos internacionales, tal como han expuesto investigaciones recientes sobre los equilibrios internos del socialismo y los contactos con gobiernos poco ejemplares desde una perspectiva democrática. Estas informaciones ayudan a entender por qué un ministro incómodo podía transformarse en un problema estructural para el presidente y su núcleo más cercano.

La lógica interna resulta evidente:

Ábalos controlaba demasiados hilos en áreas altamente expuestas a la corrupción política. Cualquier investigación judicial que tirara del hilo podría llevar, aunque fuera indirectamente, hasta la Moncloa. El costo de mantenerle cerca superaba al costo de sacrificarle a tiempo.

Por ello, Garat sostiene que el famoso “cordón umbilical” entre ambos nunca se rompió del todo: lo que se fracturó fue la imagen pública. Según su análisis, la relación se recondujo hacia un formato más frío, marcado por una distancia calculada y el mensaje tácito de “si tú caes, caemos todos”.

El relato oficial frente al enfoque Garat: dos guiones incompatibles

La explicación oficial del PSOE fue ambigua: desgaste, necesidad de renovación, ciclos políticos… Un clásico repertorio lleno de eufemismos para justificar un cese incómodo. La reconstrucción presentada por Garat, basada en testimonios directos, indica que el detonante real fue la acumulación de riesgos:

El caso de Delcy Rodríguez y aquella famosa noche en Barajas , con Ábalos como protagonista central.

y aquella famosa noche en , con Ábalos como protagonista central. Las sombras sobre contratos y adjudicaciones vinculadas a su ministerio.

La percepción dentro de Moncloa era que ya no podía controlar todos los hilos movidos por el exministro.

La consumición de prostitución por parte del exministro.

La acción de Zapatero y su entorno para convertirse en el eje de más poder dentro del sanchismo.

La periodista es contundente, Sánchez no decidió prescindir de Ábalos debido a sus relaciones personales ni por su carácter explosivo; más bien porque dejó de ser un “fusible” para parecerse demasiado a una bomba política lista para estallar. Para un presidente cuya supervivencia ha sido su sello distintivo, tener cerca a alguien con tanto poder propio termina convirtiéndose en una amenaza inminente.

Y si a ello se suma la guerra de intereses para tener derechos preferentes para los negocios, se convierte en la tormenta perfecta que se llevó a quien en un momento fue la figura de más poder después del presidente.

El libro de Ketty Garat no solo retrata la caída de un dirigente; también ilustra cómo funciona una estructura donde cualquiera puede pasar rápidamente de ser esencial a ser prescindible.

Lo más irónico es que mientras oficialmente se promovía la narrativa sobre un Ábalos caído por motivos personales, lo que realmente se estaba gestionando era un delicado equilibrio lleno de silencios incómodos e información comprometedora.