Àngels Barceló se despide de la SER: el cierre de una era sanchista en la radio matinal

La despedida de Àngels Barceló de la Cadena SER no se trata solo de un simple cambio de presentador. Es el final de un periodo en el que la radio matinal del Grupo Prisa se alineó sin reservas con el entorno político de Pedro Sánchez, convirtiendo su micrófono en una auténtica trinchera diaria.

Con la comunicadora catalana fuera del panorama y la dirección convocando reuniones urgentes para elegir a su reemplazo, comienza una nueva etapa en Hoy por hoy. Esta fase estará marcada por tres aspectos clave: un giro editorial, un proceso de rejuvenecimiento y la necesidad de recuperar credibilidad después de años con un tono tan militante.

Veintiún años en la emisora y un adiós contundente

Los acontecimientos recientes, tal como han sido reportados por diversos medios generalistas y especializados, trazan un desenlace claro:

21 años han pasado desde que Àngels Barceló comenzó su andadura en la SER , pasando por programas como A vivir que son dos días, Hora 25 y, finalmente, Hoy por hoy, su buque insignia.

han pasado desde que comenzó su andadura en la , pasando por programas como A vivir que son dos días, Hora 25 y, finalmente, Hoy por hoy, su buque insignia. La periodista notificó este viernes a la dirección de la emisora que no renovará su contrato para la próxima temporada.

para la próxima temporada. La cadena ha confirmado que el 31 de agosto comenzará una nueva etapa en Hoy por hoy sin Barceló .

comenzará una . Esta decisión se produce tras meses de tensiones con los altos mandos de Prisa, especialmente desde que Joseph Oughourlian asumió la presidencia y Fran Llorente llegó como responsable de contenidos tanto para radio como para audiovisual.

Lo que se presenta oficialmente como una “salida acordada” llega tras un intenso pulso interno por el control editorial del programa. La dirección pretendía suavizar el “activismo” y alinear a la emisora con un PSOE más tradicional, alejado del sanchismo radical. Barceló, por su parte, defendía un estilo forjado durante años con editoriales apasionadas y tertulias ajustadas a su cruzada particular contra la derecha.

El desgaste del sectarismo matutino

El conflicto no surgió repentinamente. Se ha estado gestando durante tiempo y se ha intensificado en esta última legislatura:

El estilo de Àngels Barceló se convirtió en sello distintivo: monólogos editoriales cargados ideológicamente, entrevistas complacientes con miembros del Gobierno y críticas sistemáticas hacia la oposición.

se convirtió en sello distintivo: monólogos editoriales cargados ideológicamente, entrevistas complacientes con miembros del Gobierno y críticas sistemáticas hacia la oposición. Comentarios sobre figuras del PP, como Miguel Tellado o Alberto Núñez Feijóo , fueron difundidos en redes sociales como ejemplos claros de una radio más inclinada al activismo que al análisis.

o , fueron difundidos en redes sociales como ejemplos claros de una radio más inclinada al activismo que al análisis. La presentadora se alineó públicamente con el relato promovido por Pedro Sánchez, hasta tal punto que en círculos competidores se hacía referencia a su programa como “el boletín oficial de Moncloa en horario matinal”.

Ese enfoque encajaba bien con un momento en que el sanchismo necesitaba altavoces mediáticos dispuestos a entrar al barro. Sin embargo, conforme el clima político se ha vuelto más tenso y las dificultades del presidente han salido a relucir, dentro de Prisa han comenzado a hacer sus cuentas: audiencia envejecida, polarización creciente, escasa capacidad para atraer nuevos oyentes y anunciantes reticentes a verse atrapados en batallas ideológicas diarias.

La etiqueta de “sectaria sanchista” que muchos oyentes críticos asocian a Barceló tiene efectos secundarios: erosiona la percepción sobre su rigor informativo, aumenta la desconfianza y alimenta la creencia de que la emisora actúa como portavoz de un bloque político. En un contexto donde los medios enfrentan desafección creciente, ese coste ya no resulta aceptable.

Bretos al frente: menos editorialización, más oficio

Con Barceló fuera del escenario, ahora todas las miradas se centran en quién ocupará su lugar en Hoy por hoy. Las apuestas apuntan a Aimar Bretos, actual presentador de Hora 25, como el candidato más probable:

Su perfil es atractivo: periodista donostiarra con formación dentro de la propia SER , cuenta con una trayectoria sólida.

, cuenta con una trayectoria sólida. Lo que valora la dirección: Un tono más comedido y menos confrontativo. Menor inclinación hacia editorializar cada sección. Buena conexión con audiencias jóvenes. Una percepción más cercana a “radio profesional” frente a una radio militante.



Por otro lado, ha circulado el rumor sobre un posible “fichaje estrella” de Carlos Alsina, referente actual de Onda Cero y Atresmedia, aunque todo indica que esa opción es poco factible: su contrato es blindado, goza de estabilidad laboral y tiene una marca consolidada.

Más plausible parece ser el plan interno:

Aimar Bretos pasaría a ser el nuevo rostro de Hoy por hoy.

pasaría a ser el nuevo rostro de Hoy por hoy. José Luis Sastre , quien ha sido número dos bajo Barceló, podría asumir las riendas nocturnas de Hora 25.

, quien ha sido número dos bajo Barceló, podría asumir las riendas nocturnas de Hora 25. De esta manera, La SER evitaría incorporar caras externas, mantendría sus estructuras actuales y enviaría un mensaje claro sobre continuidad controlada.

En términos prácticos, esto significaría reducir el volumen ideológico sin admitir abiertamente que el problema era precisamente ese sanchismo militante al aire.

La lucha interna por la línea editorial en Prisa

La salida de Barceló forma parte de una estrategia más amplia dentro del Grupo Prisa:

Oughourlian está llevando a cabo un reajuste editorial tanto en El País como en Cadena SER , orientándose hacia una izquierda más “institucional”, distanciándose del relato monclovita agresivo.

como en , orientándose hacia una izquierda más “institucional”, distanciándose del relato monclovita agresivo. El nombramiento reciente de Fran Llorente responde a este objetivo: reforzar los contenidos ofrecidos e introducir otra sensibilidad mientras se establece cierta barrera ante la influencia directa del sanchismo.

responde a este objetivo: reforzar los contenidos ofrecidos e introducir otra sensibilidad mientras se establece cierta barrera ante la influencia directa del sanchismo. Sin embargo, hay fuertes resistencias internas; parte del equipo, especialmente figuras como Barceló, prefieren operar dentro del marco lógico del bloque político antes que adoptar una postura equilibrada informativamente.

La fricción ha llegado al extremo tal que, según diversas fuentes publicadas, Barceló manifestaba su descontento respecto a estos movimientos hacia otros medios. Un choque directo con quienes deciden las estrategias del grupo suele tener pocas salidas: o rectificas o te marchas. En este caso, ella ha optado por lo segundo disfrazándolo bajo el término “no renovación”.

¿Y ahora qué? RTVE, Sánchez y reciclaje político-mediático

La gran incógnita ahora recae sobre otro edificio: ¿habrá espacio para Àngels Barceló en RTVE? En el panorama mediático español existe una puerta giratoria entre Gobierno y medios públicos que opera con precisión suiza. No sería sorprendente ver cómo Pedro Sánchez y su círculo intentan atraer a esta voz leal para fortalecer los cimientos opinativos tanto en La 1 como en los canales informativos.

El precedente está presente: tertulias politizadas donde analistas afines al Gobierno son reciclados en formatos supuestamente plurales; periodistas alineados con narrativas oficiales ocupando franjas sensibles. Integrar a Barceló en RTVE encajaría perfectamente dentro de esa lógica donde comunicadores afines encuentran refugio tras perder sus trincheras privadas.

Mientras tanto, desde las oficinas centrales en Gran Vía, el tiempo corre. La SER tiene ante sí varios retos:

Definir cuanto antes quién será su sucesor.

Redefinir la esencia misma del programa Hoy por hoy sin perder contacto con su audiencia histórica.

Demostrar que es posible hacer radio política sin convertir cada emisión en una extensión del gabinete comunicativo de Moncloa.

El final del ciclo Barceló no asegura necesariamente una radio más plural; pero sí establece un límite claro: tanto el sectarismo como las agitaciones partidistas tienen consecuencias también dentro del ámbito profesional. Y esta vez, el micrófono amanece sin aquella voz tan militante.