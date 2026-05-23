La contienda millonaria de Pasapalabra: Mediaset, golpeada con 73 millones en medio de la guerra por El Rosco

La lucha por Pasapalabra y El Rosco ha evolucionado más allá de una simple competencia de audiencias. Se ha transformado en una batalla judicial que impacta directamente en la economía de la televisión comercial española. La reciente condena de 73,2 millones de euros impuesta a Mediaset España por emitir el concurso sin los permisos adecuados entre 2012 y 2019 marca un antes y un después en el negocio de los formatos televisivos en abierto.

La situación se complica aún más para Telecinco, ya que la incertidumbre sobre el futuro de El Rosco en Antena 3 es palpable, especialmente tras el reciente fallo del Supremo que ordena su retirada de la programación. Este revés financiero llega en un momento delicado, con un mercado publicitario aún frágil y una competencia feroz.

Decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid

La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acogido favorablemente en gran medida el recurso presentado por la británica ITV Studios, propietaria de los derechos de Pasapalabra. La sentencia establece una indemnización de 73,2 millones de euros a abonar por parte de Mediaset, cifra que supera considerablemente los 44,3 millones inicialmente fijados en primera instancia.

Los aspectos más destacados del fallo son:

Periodo afectado : emisiones de Pasapalabra en Telecinco desde 2012 hasta 2019.

: emisiones de Pasapalabra en desde 2012 hasta 2019. Concepto de indemnización : Ingresos publicitarios directamente vinculados al concurso. Reconocimiento del llamado efecto arrastre sobre los programas posteriores, cuyos ingresos se incrementaban gracias a la audiencia acumulada.

: Revisión al alza : el tribunal aumenta el “beneficio ilícito” hasta los 73,2 millones tras recalcular los ingresos atribuibles al formato.

: el tribunal aumenta el “beneficio ilícito” hasta los 73,2 millones tras recalcular los ingresos atribuibles al formato. Recurso de Mediaset: desestimado en su totalidad. La cadena solicitaba anular el proceso, esperar el resultado del litigio paralelo sobre El Rosco y aplicar descuentos por cantidades ya abonadas a otras empresas.

La resolución concluye que Mediaset utilizó un formato ajeno sin contar con la autorización adecuada y que, además del ingreso publicitario del propio concurso, se benefició económicamente al fortalecer la franja horaria posterior, clave para su estrategia en prime time.

El efecto arrastre como herramienta legal

El concepto de efecto arrastre, que solía ser una expresión utilizada por consultoras especializadas en audiencias, ha cobrado protagonismo al convertirse en un elemento esencial dentro de esta sentencia millonaria. El tribunal respalda la postura defendida por ITV: Pasapalabra no solo generaba ingresos durante su emisión directa, sino que también aumentaba el valor publicitario para los programas emitidos posteriormente.

Este aspecto es significativo por diversas razones:

Permite medir el impacto real que tiene un formato en la parrilla televisiva, más allá del horario específico.

Fortalece la posición legal de quienes poseen derechos al reclamar indemnizaciones sustanciales.

Envia un aviso claro a las cadenas: explotar un formato sin asegurar contratos puede resultar mucho más costoso que renegociar adecuadamente.

Esto abre las puertas a futuras disputas relacionadas con licencias para concursos, talent shows o realities basadas en modelos que consideren:

Audiencia media del programa. Incremento del público en los espacios posteriores. Diferencial del precio publicitario gracias a esa herencia.

La sentencia no solo penaliza el uso indebido del formato; también establece cómo se monetiza actualmente una marca televisiva dentro del ámbito generalista.

Una guerra en dos frentes: Pasapalabra y El Rosco

Esta condena se produce paralelamente a otro conflicto que mantiene inquietas a las grandes cadenas: la propiedad de El Rosco, el segmento emblemático del concurso. El Tribunal Supremo ha decidido que Atresmedia debe cesar su emisión tal como se conocía hasta ahora, lo cual supone un duro golpe para Antena 3, ya que había convertido esta parte final en su principal herramienta para fidelizar audiencia diaria.

Así queda configurado el panorama actual:

ITV Studios Defiende sus derechos sobre Pasapalabra como formato global. Obtiene una indemnización histórica frente a Mediaset .

Mediaset España Pierde el concurso desde 2019. Ahora enfrenta una obligación económica ascendente a 73,2 millones.

Atresmedia Continúa emitiendo Pasapalabra, aunque sin El Rosco como se había conocido hasta ahora. Deberá reinventar el final del programa sin sacrificar su audiencia clave vespertina.



Este doble frente judicial desmonta la idea errónea de que los concursos vespertinos son “televisión blanca” carente de riesgos legales. La propiedad intelectual relacionada con dinámicas y mecánicas se ha convertido en un activo estratégico protegido con firmeza por los jueces.

Impacto económico y mensaje al sector televisivo

Una condena económica como esta impacta severamente las cuentas de una compañía cotizada como Mediaset España, particularmente en un contexto marcado por:

La caída o estancamiento en inversión publicitaria tradicional,

La fragmentación del público debido al auge del streaming,

La necesidad apremiante de invertir tanto en contenido original como digital.

Las consecuencias inmediatas derivadas del fallo incluyen:

Presión adicional sobre las políticas presupuestarias relacionadas con programación.

Revisión interna exhaustiva sobre contratos referentes a licencias y formatos.

Mayor cautela al extender la vida útil de programas adquiridos cuando hay dudas sobre sus derechos.

A medio plazo, queda claro el mensaje para todo el sector:

Las cadenas no pueden asumir que un formato puede “adaptarse” indefinidamente sin revisar acuerdos previos.

Las productoras internacionales fortalecen su capacidad negociadora dentro del mercado español.

Los equipos legales van cobrando protagonismo frente a los creativos cuando se trata de aprobar lanzamientos y renovaciones.

Para los espectadores, esto significa cambios tangibles: concursos reinventados, finales alterados y nombres modificados; todo ello contribuye a crear una sensación generalizada donde nada parece tan estable como antes.

Televisión, negocios y propiedad intelectual: un equilibrio cada vez más frágil

La disputa por Pasapalabra y El Rosco encapsula perfectamente las tensiones actuales dentro del ecosistema televisivo: las cadenas buscan formatos probados que garanticen audiencias diarias mientras sus propietarios protegen cada elemento explotable, desde melodías hasta mecánicas finales.

Algunos movimientos esperados tras esta sentencia incluyen:

Aumento en producción propia desarrollada internamente para disminuir dependencia respecto a licencias externas.

Fomento de concursos “de autor” donde haya derechos compartidos entre cadenas y productoras.

Cláusulas más específicas sobre duración, territorios geográficos, distribución digital y potenciales spin-offs.

Hoy día, la televisión abierta no solo compite por espectadores; también lo hace por marcas registradas, dinámicas protegidas y formatos comercializables internacionalmente. En este juego estratégico, un simple programa lleno de preguntas y letras se ha transformado en un recordatorio contundente: ignorar una licencia puede resultar tan costoso como producir una gran temporada dramática.

En este entorno donde cada punto porcentual cuenta, la lucha por Pasapalabra demuestra que cada palabra escrita en un contrato puede tener más peso incluso que las palabras pronunciadas durante el propio concurso.

Fuentes: