Felipe González calla para no liarla por el caso Zapatero: "Si dijera todo lo que pienso..."

La escena evocaba un déjà vu generacional: Felipe González recibiendo un premio, rodeado de micrófonos, mientras una pregunta incómoda sobre el PSOE y la corrupción flotaba en el aire. Esta vez, el nombre que acaparaba la atención no era Filesa ni los GAL, sino José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra.

El veterano expresidente confesó sentir una “profunda tristeza” por la imputación de su sucesor y cerró su intervención con una frase que ha circulado rápidamente por redacciones y grupos de WhatsApp: “Si dijera todo lo que pienso, ardería Troya”, según un relato detallado de su intervención publicado por un medio digital español de referencia. No fue necesario añadir mucho más para dejar claro que la lucha interna en el socialismo español combina melancolía, distanciamiento y munición guardada.

Un expresidente imputado y otro en modo esfinge

Zapatero se ha convertido en el primer expresidente de la democracia citado como imputado por la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama le atribuye un papel clave en una supuesta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate público a Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

En el auto:

Se describe una “estructura estable y jerarquizada”.

Se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental .

. Se señala que Zapatero y sus hijas habrían recibido cerca de dos millones de euros en comisiones a través de sociedades interpuestas.

Zapatero deberá declarar el 2 de junio. Mientras tanto, la instrucción sigue abierta, sus cuentas están parcialmente embargadas y el caso ha cobrado protagonismo en el debate político y mediático.

Simultáneamente, González navega en un equilibrio delicado. Por un lado:

Defiende con firmeza la presunción de inocencia de Zapatero.

de Zapatero. Se distancia del linchamiento político impulsado por la oposición.

Reconoce, con seriedad, una “infinita” o “profunda” tristeza al ver a un compañero enfrentarse a esta situación.

Por otro lado, toma distancia con frialdad calculada: recuerda que no comparte las opiniones de Zapatero sobre Venezuela ni su apoyo a la amnistía, subrayando que él “ya no representa al PSOE”. La frase sobre “ardería Troya” actúa como un aviso sutil: si lo desea, podría abrir debates internos del socialismo… y quizás más.

Impacto en el PSOE, munición para el PP y batalla cultural en la izquierda

La imputación se produce en un momento delicado para Pedro Sánchez, quien aún defiende la amnistía mientras lidia con los escándalos que rodean a su entorno y la presión ejercida por sus socios parlamentarios. El caso Plus Ultra brinda al PP y a Vox una mezcla explosiva:

Un rescate controvertido con dinero público.

Una aerolínea poco conocida pero vinculada a Venezuela en el imaginario político.

Un expresidente socialista imputado por aprovechar su agenda internacional.

La reacción conservadora ha sido instantánea: se presenta este caso como símbolo de una “red de influencias” que uniría gobiernos socialistas, negocios opacos y relaciones con regímenes como el de Nicolás Maduro. En esta narrativa, Zapatero se convierte en figura central.

Dentro del PSOE, las cosas son más complejas. El discurso desde Ferraz se sostiene sobre tres pilares:

Defensa contundente de la presunción de inocencia de Zapatero. Denuncia ante lo que consideran una “judicialización de la política” promovida por la derecha. Minimización del impacto electoral al recordar que Zapatero ya no está activo.

No obstante, las palabras de González tensan ese discurso. El antiguo patriarca del partido:

Se deslinda de la defensa ideológica hacia Zapatero.

Reitera su desacuerdo respecto al acercamiento a Venezuela.

Se posiciona como referente de una socialdemocracia “clásica”, observando con recelo las actuales alianzas e identidades del partido.

Este contraste genera un efecto colateral notable: alimenta la narrativa opositora sobre un PSOE dividido internamente entre su pasado institucional y sus nuevas alianzas parlamentarias.

Lo que puede venir… y lo que ya se comenta en los pasillos

Las repercusiones políticas dependerán en gran medida del desarrollo judicial del caso. Tres escenarios concentran las apuestas:

Archivo parcial o total : el PSOE podría respirar aliviado, aunque el desgaste ya sería evidente; mientras tanto, el PP seguiría explotando este caso como ejemplo de “sospecha estructural”.

: el PSOE podría respirar aliviado, aunque el desgaste ya sería evidente; mientras tanto, el PP seguiría explotando este caso como ejemplo de “sospecha estructural”. Apertura de juicio oral : ver a un expresidente socialista enfrentándose al banquillo podría desencadenar un problema reputacional duradero dentro y fuera del país.

: ver a un expresidente socialista enfrentándose al banquillo podría desencadenar un problema reputacional duradero dentro y fuera del país. Nuevas derivadas: si la investigación se ampliara hacia otros responsables políticos o empresariales, este caso podría transformarse en un nuevo icono del debate sobre puertas giratorias y élites.

Mientras tanto, lo más comentado entre los círculos políticos no es tanto lo jurídico como lo casi literario: ¿qué sabe exactamente Felipe González para afirmar que si hablara “ardería Troya”? Algunos lo ven como un ajuste generacional; otros interpretan sus palabras como una elegante forma de insinuar que el PSOE guarda demasiados secretos como para presentarse como impoluto.

Lo cierto es que, en un país donde cada escándalo busca convertirse en saga, el caso Plus Ultra junto a las declaraciones de González están destinados a ser referencia obligada en tertulias, campañas electorales y libros memorísticos. En la política española es posible que Troya no arda realmente, pero las llamas del relato ya han comenzado a avivarse.

Fuentes: crónica detallada sobre las declaraciones de Felipe González y contexto del caso Plus Ultra recogidos en un reciente reportaje publicado por Infobae sobre su “profunda tristeza” así como su advertencia acerca del potencial incendio si decidiera hablar abiertamente.