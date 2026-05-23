«El Gobierno… deportado y a tomar por culo»: Dani Desokupa y Víctor de Aldama en la marcha contra Sánchez y sus corruptos

Miles de personas se concentran este 23 de mayo en las calles de la capital bajo el lema Marcha por la Dignidad, exigiendo la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y denunciando la deriva del Gobierno.

La protesta, convocada por diversas plataformas cívicas y asociaciones, reunió a ciudadanos de diferentes procedencias políticas unidos por el hartazgo ante la corrupción, la gestión de la inmigración, la ocupación ilegal y la polarización social.

Entre algunos de los asistentes más destacados y variopintos se encontraban el empresario Víctor de Aldama y el fundador de Desokupa, Dani Esteve, ambos entrevistados por el reportero Bertrand Ndongo para Periodista Digital.

Víctor de Aldama: “Hoy deberíamos estar todos aquí”

En los primeros minutos de la marcha, Ndongo se acercó a Víctor de Aldama, conocido empresario madrileño y expresidente del Zamora CF, que caminaba entre la multitud junto a otros manifestantes. Con tono sereno pero firme, Aldama subrayó la importancia del momento:

“Hoy es donde deberíamos estar todos, que es un día para que España esté junta. No hay colores de ningún tipo ni clases políticas. Es para que toda España reivindique lo que está pidiendo.”

Aldama, que ha sido figura mediática en los últimos años por su implicación en casos de corrupción que salpicaron al entorno del PSOE, insistió en la necesidad de unidad frente a lo que considera un deterioro institucional grave. Su presencia en la marcha simboliza cómo sectores tradicionalmente ajenos a la política callejera se están sumando al descontento generalizado.

Dani Esteve y la frase del día

La entrevista más viral llegó cuando Bertrand Ndongo preguntó a Dani Esteve (fundador de Desokupa y figura controvertida por su lucha contra la ocupación ilegal) qué era lo que más le cabreaba de la España actual.

Esteve, acompañado por Aldama y otros manifestantes, no se anduvo con rodeos. Con su estilo directo y sin filtros, respondió:

“¡El Gobierno entero deportado!”

Ante la insistencia del periodista, Esteve remató con una expresión que ya se ha hecho viral:

“¿A tomar por culo? ¿Te parece suficientemente lejos?”

El momento, cargado de humor negro y rabia contenida, fue recibido con risas y aplausos por los manifestantes que les rodeaban. Ndongo cerró la pieza diciendo: “Ya lo habéis escuchado: Daniel Esteve, el gobierno deportado a tomar por culo.”

Una manifestación transversal

La Marcha por la Dignidad recorrió céntricas calles de Madrid bajo un mar de banderas españolas. Los asistentes portaban pancartas con lemas como “¡Disolución de la mafia sanchista!”, “Nos gobiernan criminales” o “Vete ya”. Familias, jóvenes, empresarios y representantes de diferentes sectores coincidieron en denunciar la amnistía, la ley del “sí es sí”, la gestión migratoria y los escándalos de corrupción.

La presencia de figuras como Víctor de Aldama y Dani Esteve refleja la transversalidad de la protesta: desde el mundo empresarial hasta activistas contra la ocupación, todos coinciden en exigir un cambio de rumbo radical.

Mientras el Gobierno intenta minimizar la convocatoria, en las calles de Madrid quedó patente un mensaje claro: una parte importante de la sociedad española ya no está dispuesta a seguir callada.