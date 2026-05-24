El informe de la UDEF pone patas arriba todo lo que rodea a la asquerosa trama corrupta de Zapatero

La UDEF lo señala como el “principal beneficiario” y presunto líder de una red criminal, implicando a sus hijas como receptores directos de fondos. Es tremendo.

Por primera vez en la historia democrática, un expresidente se enfrenta a la obligación de declarar como imputado ante la Audiencia Nacional. Y no le pinta nada bien.

Este escándalo no solo tiene repercusiones judiciales. En un clima político cada vez más polarizado, el caso Plus Ultra reúne todos los ingredientes para convertirse en un arma arrojadiza: rescate controvertido, tráfico de influencias, comisiones millonarias y el uso indebido del prestigio institucional tras dejar La Moncloa.

El informe es para sonrojar a cualquiera por las tantas aristas que conlleva. Por ejemplo, una de ellas la que destaca ABC: La UDEF detecta que Zapatero canceló de golpe una hipoteca de medio millón de euros.

Por su parte, VozPópuli se queda con que el entorno del expresidente borró mensajes para proteger y eliminar todo rastro. Es tan bestia como suena.

Mientras que para otros medios lo más destacado es precisamente cómo el informe policial coloca a este tipejo y las aprovechadas de sus hijas como beneficiarios y líderes de la trama corrupta. ¡Que paguen!

Qué dice la UDEF y por qué es tan grave

De acuerdo con el informe policial que ha salido a la luz, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ubica a Zapatero en el centro de una supuesta estructura dedicada al tráfico de influencias, blanqueo de capitales y apropiación indebida. El relato presentado por la UDEF, incluido en los autos del juez José Luis Calama, describe:

Una red de empresas en el extranjero para canalizar pagos.

Un “equipo” cercano, donde figuran Julio Martínez Martínez y Fajardo García como “lugartenientes”.

y como “lugartenientes”. Un uso sistemático de intermediarios, aparentemente para eludir dejar rastro en los contactos con altos funcionarios.

En el epicentro se encuentra el discutido rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros provenientes del erario público. Los investigadores afirman que Zapatero habría recibido una comisión cercana al 1% de dicha operación gracias a su círculo más próximo. En total, lo que se le atribuye al expresidente y a sus hijas asciende a alrededor de dos millones de euros, incluyendo los ingresos generados por la sociedad Whathefav S. L., gestionada por Laura y Alba Zapatero.

El registro del despacho del exmandatario y las oficinas asociadas a dicha empresa, así como el bloqueo de cuentas bancarias, indican que esta investigación ha pasado ya del mero indicio a una fase más profunda e intrusiva. Si se prueban los delitos, las penas podrían superar los 20 años de prisión.

Impacto político: del escudo Sánchez al desgaste del PSOE

El estallido del caso genera múltiples capas de impacto:

Golpe simbólico al PSOE

El partido que ha defendido la “regeneración” política ahora observa cómo uno de sus referentes históricos es retratado por la Policía como cabeza visible de una “estructura jerárquica” dedicada al tráfico de influencias. La dirección actual se aferra al habitual “respeto hacia la justicia”, pero el daño reputacional es innegable. Coste para Pedro Sánchez

Recientes informaciones sugieren que el Gobierno habría destinado alrededor de dos millones de euros para mantener la oficina del ex presidente y le habría renovado su pasaporte diplomático, todo mientras él supuestamente lideraba esta red bajo investigación. La imagen resultante es devastadora: un Ejecutivo que apoya a un expresidente ahora bajo sospecha penal. Debate sobre las “puertas giratorias”

No se trata simplemente de ocupar un asiento en un consejo administrativo; aquí hablamos sobre la monetización de contactos e influencia institucional en lugares como España, Venezuela o China. La línea entre lobby legítimo, diplomacia informal y tráfico de influencias se torna francamente difusa.

Zapatero defiende su postura con un mensaje claro: asegura no haber realizado “ninguna gestión ante ninguna administración pública” fuera del marco legal y reivindica su “absoluto respeto hacia la legalidad”. Sin embargo, el relato judicial sigue otro rumbo, tal como lo indica el análisis que muestra cómo la UDEF lo identifica junto a sus hijas como los principales beneficiarios de esta trama.

Lo que se juega la democracia española

Más allá del sensacionalismo mediático, este caso plantea interrogantes incómodas:

¿Está nuestro sistema realmente preparado para investigar a un expresidente?

¿Hasta dónde se extienden los privilegios políticos una vez abandonan su cargo?

una vez abandonan su cargo? ¿Qué controles existen sobre los rescates millonarios destinados a empresas privadas?

El precedente es delicado: si se prueba la existencia de esta trama, quedará demostrado que desde las altas esferas del Estado se han manejado influencias para beneficio personal. Si las acusaciones no prosperan, quedará en pie una sombra sobre un proceso que podría haber socavado aún más la confianza en nuestras instituciones y proporcionado munición a quienes abogan por discursos sobre «lawfare» o persecución política.

Mientras tanto, asistimos a una escena sin precedentes: un expresidente preparándose para comparecer como imputado, un Gobierno acorralado y una oposición dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad. Y tras todo esto, queda flotando una inquietante pregunta: quién pagó realmente, quién cobró y quién decidió mirar hacia otro lado.

En una España acostumbrada ya a rescatar bancos y autopistas, lo verdaderamente llamativo ahora no es solo el dinero involucrado sino también las conexiones: nunca antes unas notas tomadas en La Moncloa habían tenido tanto peso penal sobre el escritorio de un juez.