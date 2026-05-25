Abascal tenía razón: el día que llamó ‘mafia’ al Gobierno Sánchez y ahora cobra más sentido que nunca

El líder de Vox, Santiago Abascal, vio venir lo que muchos negaban.

El 24 de febrero de 2026, en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, ante Susanna Griso, Abascal no dudó en calificar al Gobierno de Pedro Sánchez como una “mafia”. Las imágenes del momento, difundidas ampliamente en redes, muestran a un Abascal contundente respondiendo a la presentadora.

Cuando Griso le preguntó en qué se basaba para hacer esa afirmación “tan alegremente”, Abascal replicó: “A mí me sorprende que no le llamen así ustedes, la verdad”. A continuación, desgranó una serie de razones: desde supuestas irregularidades en contratos y el caso Koldo en el Ministerio de Transportes, hasta indultos y pactos controvertidos, pasando por la gestión de tragedias como la DANA de Valencia. “Estamos ante una mafia que solo busca la perpetuación de Pedro Sánchez en el poder”, sentenció.

Meses después, sus palabras resuenan con fuerza inusitada. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha sacudido la legislatura y ha convertido la advertencia de Abascal en una de las frases más premonitorias de la política reciente.

Por primera vez en la democracia española, un expresidente del Gobierno está imputado como investigado principal en una causa por corrupción. Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, vinculados al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Según el auto del juez José Luis Calama y los informes de la UDEF, Zapatero habría liderado “una estructura estable y jerarquizada” para obtener beneficios económicos mediante influencias ante instancias públicas, principalmente en favor de Plus Ultra. Se le atribuyen cerca de 1,95 millones de euros en comisiones irregulares a él y su entorno, con pagos a través de empresas como Análisis Relevante SL que habrían beneficiado también a su familia.

Abascal, que en febrero ya alertaba de comportamientos mafiosos —contratos opacos, colocación de personas afines, utilización política de tragedias y protección mutua—, ve ahora cómo la Justicia da pasos que validan su diagnóstico. Mientras el PSOE intenta blindarse con el relato de persecución judicial, los socios de investidura comienzan a recoger velas y exigen explicaciones.