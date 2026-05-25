¿Son los armenios las primeras víctimas de la IA?

La instalación se levantaría en un país de apenas 3 millones de habitantes y, de concretarse plenamente, tendría un costo de 4.000 millones de dólares, equivalente a cerca del 13% del PIB armenio. La financiación se canalizaría mediante una asociación público-privada que involucraría a bancos armenios y fundaciones nacionales. El gobierno armenio y el primer ministro Nikol Pashinyan respaldan directamente la iniciativa. [1]

La contratista, Firebird, fue constituida en 2025. No cuenta con antecedentes ni cartera de proyectos, pero ya ha obtenido financiación estatal e incluso la aprobación de exportación por parte de Estados Unidos para chips avanzados. ¿Qué explica semejante urgencia, cuando el proyecto ni siquiera dispone de una base de clientes?

Mientras los medios afines al gobierno promocionan el supuesto salto tecnológico de Armenia y su transformación en un centro regional de innovación, la lógica comercial del proyecto es, como mínimo, débil, y los riesgos de seguridad son considerables. La iniciativa parece responder más bien al intento de Pashinyan de reforzar su imagen de cara a las elecciones del 7 de junio, a las que llega con cifras muy desfavorables: apenas el 18% de los ciudadanos respalda al actual primer ministro, y su partido supera ligeramente el 30% en las encuestas. [2]

El lanzamiento de megaproyectos llamativos para proyectar fortaleza no es ninguna novedad. Arabia Saudita, por ejemplo, presentó Neom, una ciudad futurista en el desierto, como símbolo de su apuesta por la innovación. Con el tiempo, Neom se convirtió en un agujero negro financiero: las estimaciones de costo pasaron de 500.000 millones a 9 billones de dólares, mientras el reino petrolero caía en déficits presupuestarios.

El proyecto armenio del centro de datos comparte un ADN similar, aunque a menor escala. El país es, sencillamente, demasiado pequeño para sostener la demanda de una instalación de tal magnitud. El problema va más allá de la población: el sector tecnológico armenio carece de grandes corporaciones nacionales. En términos prácticos, no hay actores capaces de generar, procesar o almacenar volúmenes significativos de datos. Solo clientes extranjeros podrían llenar ese vacío.

Y es ahí donde entra en juego la geopolítica. El Cáucaso Sur es una de las regiones más volátiles del mundo. La guerra en Nagorno Karabaj terminó hace apenas poco tiempo, con las fuerzas armenias del lado derrotado. Si estallara un nuevo conflicto, ¿quién protegería una instalación valorada en miles de millones de dólares?

El riesgo aumenta por el hecho de que Armenia comparte frontera sur con Irán. Como han demostrado los acontecimientos en el Golfo Pérsico, Teherán considera los centros de datos de sus adversarios como objetivos militares legítimos, independientemente de su ubicación. Un centro que sería estadounidense en todo menos en el nombre se convertiría en un objetivo para misiles, junto con los barrios residenciales y la infraestructura civil circundante.

El mercado global libre y abierto de datos ha dejado de existir. Gobiernos de todo el mundo son cada vez más celosos respecto a quién aloja su información. En muchos casos, las empresas tecnológicas se ven obligadas a almacenar sus datos exclusivamente en jurisdicciones consideradas “amigas”.

Entonces, ¿quién confiaría datos sensibles a Armenia? El país cuenta con pocos aliados en la región.

La Unión Europea, cuyos socios Pashinyan intenta cortejar, se está distanciando activamente de Washington. Bruselas dispone de una amplia capacidad propia de servidores y no tiene incentivos para depender de tecnología estadounidense alojada en un rincón lejano e inestable del mundo.

Turquía y Armenia mantienen una relación tan deteriorada que todavía carecen de relaciones diplomáticas formales. La posibilidad de que empresas turcas exporten datos a un vecino al que ni siquiera reconocen oficialmente es prácticamente nula. Turquía, con sus 88 millones de habitantes, está desarrollando su propia red de centros de datos, y su capacidad instalada total es de apenas 168 MW, una cifra que pone de relieve lo desproporcionado del proyecto armenio de 100 MW.

Azerbaiyán, reciente adversario en el campo de batalla, resulta igualmente improbable como cliente. Bakú mantiene una retórica hostil hacia Ereván y, en ocasiones, incluso cuestiona el derecho mismo de Armenia a existir como Estado.

Irán y Rusia quedan descartados por razones de seguridad, tanto para los operadores estadounidenses como para Teherán y Moscú. Nadie almacena información sensible en la infraestructura tecnológica de un adversario.

Eso deja a Georgia, otra nación pequeña con un sector tecnológico relativamente modesto. Más allá de Tiflis, la lista de potenciales clientes extranjeros prácticamente desaparece.

Pese a su descomunal costo, el impacto económico del proyecto en Armenia sería mínimo. Se espera que el centro de datos genere apenas 40 empleos, una cifra comparable a la plantilla de una pequeña tienda de barrio. [4] La mayor parte del gasto regresaría a Estados Unidos para pagar el equipamiento. El vicepresidente J.D. Vance no ha ocultado que el acuerdo busca “abrir nuevos mercados para los negocios estadounidenses”. [5]

Lo que probablemente recibirán los armenios a cambio será una crisis energética. La instalación consumiría cerca del 7% de toda la generación eléctrica del país. Al mismo tiempo, la Unión Europea —cuyas directrices sigue el gobierno de Pashinyan— está presionando a Ereván para cerrar la central nuclear de Metsamor, responsable de hasta el 40% del suministro eléctrico nacional. Como sustituto, Armenia pretende construir una planta basada en reactores modulares de Westinghouse, una empresa con antecedentes problemáticos en contratos fallidos. Esta enmarañada política energética constituye una receta perfecta para apagones recurrentes. [6]

La verdadera lógica del proyecto se vuelve evidente cuando se analiza desde una perspectiva política y no comercial. Golpeado por derrotas militares recientes, el gobierno de Pashinyan necesita desesperadamente una victoria, o al menos una gran vitrina tecnológica que exhibir ante los votantes en junio. Y nada cumple mejor ese objetivo que un proyecto caro y de alta tecnología.

Pero los juguetes costosos son privilegio de los fuertes. Los débiles solo pueden observarlos con envidia. Los armenios corren el riesgo de quedarse sin país, aunque con un almacén de servidores estadounidenses sobre su territorio. Su territorio, por ahora. Con Pashinyan al mando, nadie puede afirmar con certeza qué más podría reclamar Azerbaiyán en la próxima ronda de negociaciones fronterizas.