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COMO PARTE DEL SUMARIO

La UDEF abre la caja fuerte de Zapatero: ¡y estaba cargada de joyas!

Dice Gertru que las casi 100 piezas encontradas eran de regalos de viajes y la herencia de Sonsoles, la mujer del expresidente

La UDEF abre la caja fuerte de Zapatero: ¡y estaba cargada de joyas!
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Sale a la luz el sumario del caso Zapatero, en el que se encuentra el acta de oficio de la UDEF con lo que se encontró en el despacho de este tipejo.

Y no defrauda.

La caja fuerte revela que el expresidente socialista y camino de ser el nuevo y mayor mangante del reino, estaba llena de un centenar de joyas de alto valor.

Lo cuenta así el diario El Mundo:

«En total fueron intervenidas un total de 103 piezas, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, 8 anillos, 8 relojes y otros 20 objetos de lujo».

Todas las joyas estaban en una caja oculta. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron una entrada y registro en la oficina del ex presidente del Gobierno el pasado martes 19 de mayo donde se incautaron del botín. Ya saben que el tipejo y su familia se encuentran en investigación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una auténtica joya, y nunca mejor dicho, el ex Bambi.

Cuenta Fernán González en OkDiario, que según el sumario, fue la propia Gertru, la que explicó algo al respecto:

Fue la propia secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Giménez, quien reveló a los agentes que la caja fuerte pertenecía a la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles, explicando que las joyas eran en parte herencia de doña Sonsoles Espinosa y en parte regalos de viajes.

El acta describe hasta diecisiete piezas o conjuntos de piezas diferentes, fotografiadas y foliadas individualmente.

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