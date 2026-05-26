La advertencia sobre Delcy Rodríguez y las maletas que hace temblar al sanchismo

La trama se asemeja a un thriller político, pero el escenario es muy real y español: una vicepresidenta venezolana sujeta a sanciones europeas, unas maletas misteriosas en Barajas, un rescate multimillonario a una aerolínea con escasa actividad y un abogado que advierte en televisión que “España no está lista para lo que se avecina”.

El protagonista de este nuevo capítulo es Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, quien ha encendido las alarmas en Moncloa al entrelazar en un solo relato tres elementos explosivos: la “noche de Delcy”, el rescate de Plus Ultra y las relaciones del PSOE con el chavismo.

La “profecía” que sacude al Gobierno

En una intervención reciente en televisión, Pardo ha trazado un panorama que, si se confirma, podría desencadenar una de las crisis políticas más significativas del mandato de Pedro Sánchez. Según sus declaraciones, el país estaría “a las puertas” de una sacudida judicial considerable, con un impacto notable en el PSOE y en figuras cercanas al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, el abogado ha lanzado una frase que ha circulado rápidamente entre círculos políticos y medios de comunicación:

“¡Estamos a punto de ver la imputación del Partido Socialista!”.

No es solo una hipérbole para captar la atención; se basa en las investigaciones judiciales actuales y en las denuncias que Iustitia Europa ha ido acumulando a lo largo de distintos procedimientos. En una pieza reciente, se resalta esa advertencia impactante de Pardo sobre Delcy, las maletas y su repercusión en Moncloa, subrayando que “España no está preparada para lo que puede estallar en este caso”, refiriéndose a la citada noche en Barajas y al rescate a Plus Ultra.

El fondo del asunto no radica únicamente en si hubo irregularidades administrativas, sino también si existió un entramado de tráfico de influencias, decisiones guiadas por motivaciones políticas y posibles instrucciones informales durante la instrucción de casos sensibles.

Delcy, maletas y silencios

El punto inicial sigue siendo aquella madrugada en Barajas, cuando estaban vigentes las sanciones europeas contra Delcy Rodríguez, que le prohibían pisar suelo comunitario. La entonces número dos del régimen de Nicolás Maduro aterrizó en Madrid y fue recibida, según diversas publicaciones, en una zona del aeropuerto envuelta en sombras, versiones contradictorias y cámaras apagadas justo cuando más lo necesitaban.

La pregunta insistente de Pardo es sencilla pero devastadora: ¿qué contenían las maletas de Delcy?. No se trata solo del contenido físico —dinero, documentos o acuerdos— sino también del simbolismo que representaban en términos de relaciones bilaterales:

El auténtico peso del chavismo dentro de la política española.

dentro de la política española. La conexión privilegiada de Zapatero con Caracas.

con Caracas. Y el vínculo potencial con decisiones económicas posteriores, especialmente el rescate a Plus Ultra.

La explicación oficial continúa siendo fragmentaria, con lagunas notables para un episodio que involucra a una dirigente sancionada, altos cargos gubernamentales y un aeropuerto internacional bajo estrictos protocolos de seguridad.

Plus Ultra: un rescate bajo sospecha

El segundo vértice del entramado es el rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra, realizado mediante fondos de la SEPI, una compañía con escaso peso en el mercado español pero con rutas clave hacia Venezuela. El Gobierno defendió esta ayuda como parte del apoyo a una “empresa estratégica”, aunque los datos sobre su actividad, cuota de mercado y estructura financiera suscitaron críticas tanto desde la oposición como desde el propio sector empresarial.

Iustitia Europa ha centrado su atención en la imparcialidad del Ministerio Fiscal respecto al llamado “caso Plus Ultra”. El partido ha solicitado investigar si hubo:

Tráfico de influencias al tomar decisiones sobre el rescate.

al tomar decisiones sobre el rescate. Posibles instrucciones informales durante la tramitación judicial.

durante la tramitación judicial. Un trato preferencial derivado de las relaciones entre el PSOE y Venezuela así como la influencia de dirigentes afines al chavismo, donde siempre flota el nombre de Zapatero como telón de fondo.

En este marco, Pardo ha llegado incluso a afirmar en medios que estas actuaciones podrían derivar en una causa estructural que afecte directamente al propio partido gobernante.

Iustitia Europa y el frente judicial contra el sanchismo

El papel desempeñado por Iustitia Europa es fundamental. No actúa como simple observador; es un actor activo que presenta denuncias, recurre decisiones y alimenta una narrativa conectando:

La noche de Delcy en Barajas.

en Barajas. El rescate público a Plus Ultra.

La presunta intromisión política tanto en la Fiscalía como durante la instrucción judicial.

Esta insistencia ha convertido a Pardo en una figura incómoda para los líderes del sanchismo. Sus intervenciones describen un panorama donde piezas dispares podrían encajar dentro del mismo rompecabezas político. De ahí su frase más repetida últimamente: “Estamos al borde de que todo explote”.

Más allá del desenlace judicial, ya se perciben efectos políticos claros: revitalización del tema Delcy, reactivación del caso Plus Ultra dentro del debate público y un nuevo desgaste sobre la imagen institucional e independencia judicial. La Fiscalía vuelve a estar bajo sospecha, alimentando así el discurso acerca de la “judicialización” política y la “politización” judicial.

Lo que puede venir… y lo que ya ha cambiado

Si se confirman imputaciones significativas, la combinación entre Delcy, Plus Ultra y el PSOE podría marcar el inicio de una nueva fase desgastante para el Gobierno, abriendo varios frentes:

Riesgo real de revisión sobre decisiones clave tomadas por la SEPI .

. Posible citación a comparecer para cargos relevantes o antiguos responsables políticos relacionados con Zapatero .

. Presión adicional sobre la credibilidad e integridad de la Fiscalía General, especialmente respecto a otras causas sensibles.

Mientras tanto, la “profecía” lanzada por Pardo ha devuelto al primer plano nombres y episodios que el Gobierno preferiría mantener ocultos. La política española parece instalada permanentemente en un estado constante de sobresalto; sin embargo, pocas historias concentran tantos ingredientes explosivos como lo hacen los elementos entrelazados por esta saga: Delcy, sus maletas y Plus Ultra**.

Y si algo nos enseña este caso es que, en España, los vuelos nocturnos rara vez pasan desapercibidos: aterrizan algunas veces en Barajas o bien terminan desembocando ante los juzgados; pero casi siempre dejan huella.