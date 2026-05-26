Alberto Nadal (PP) golpea al PSOE: “Zapatero ha sido la musa de Sánchez”

Alberto Nadal (Madrid, 30 de enero de 1970) es un economista y político del Partido Popular.

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Desde 1994 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Entre noviembre de 2016 y junio de 2018 fue Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el Partido Popular ha ocupado cargos relevantes, como Secretario de Economía y Empleo (desde 2018) y, más recientemente, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible.

Este martes 26 de mayo de 2026 se sienta en el plató de Periodista Digital en una nueva edición de Tiempo de hablar, el programa estrella de Alfonso Rojo.