Alberto Nadal (PP) golpea al PSOE: “Zapatero ha sido la musa de Sánchez”

Alberto Nadal (Madrid, 30 de enero de 1970) es un economista y político del Partido Popular.
Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Desde 1994 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Entre noviembre de 2016 y junio de 2018 fue Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el Partido Popular ha ocupado cargos relevantes, como Secretario de Economía y Empleo (desde 2018) y, más recientemente, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible.
Este martes 26 de mayo de 2026 se sienta en el plató de Periodista Digital en una nueva edición de Tiempo de hablar, el programa estrella de Alfonso Rojo.
«Zapatero ha sido la musa de Sánchez»
«La corrupción del PSOE es sistémica»
«La corrupción tiene impacto en la economía, sacan el dinero a la población en forma de impuestos»
«La marca de la casa del PP ha sido enderezar la economía cuando el PSOE la dejó hecha unos zorros»
«La economía española crece por dos causas que no son buenas: entran medio millón de personas todos los años»
«Hay que eliminar ya el impuesto de generación eléctrica»
«No hay democracia que funcione sin ser un país de pequeños propietarios, es una forma de denominar a la clase media»
«Se debe tener simultáneamente energía nuclear y renovable»
«Si hay elecciones volvemos a ganar y formamos gobierno»