Alfonso Rojo: «Cambiar de nombre a las cosas no modifica su naturaleza y lo de ZP es para vomitar»

Cambiar de nombre a las cosas no modifica su naturaleza. Y lo de Sánchez, Zapatero y la cuadrilla de maleantes que nos gobierna desde hace más de ocho años, es para vomitar.

Y el asunto viene de lejos, afecta a toda la izquierda española y va en el código genético del PSOE: el partido más corrupto y putero de Occidente y uno de los pocos, junto a la ERC de Rufián y el pesetero PNV, que hunde sus raíces en el espanto de la Guerra del 36.

Desde el principio, desde ese aciago 2004 en que Zapatero accedió a La Moncloa impulsado por la onda expansiva de las bombas yihadistas del 11-M, los terroristas dejaron de ser terroristas para convertirse en «hombres de paz».

Las españolas dejaron de ser mujeres para transformarse en «seres oprimidos por el heteropatriarcado» y los parados mutaron en «fijos discontinuos».

El Clima, con mayúsculas, se transformó en la causa de todos los males y las generaciones que levantaron el país a pico y pala, las que habían enterrado el guerracivilismo y mirado hacia delante, cayeron en desgracia, perdieron la condición de demócratas y pasaron al cupo de cerriles franquistas.

Todo empeoró con la llegada al poder del yerno del proxeneta, vía moción de censura aliado a separatistas y proetarras. Quien albergue alguna duda, que pegue un repaso a las leyes de género, a las de animales y a mamonadas similares.

El sanchismo, que solo es la variante comercial y putera del zapaterismo, es lo peor que le ha sucedido a España en muchas décadas y dejará huella.

Y me divierten las caras de estupor que ponen en las tertulias televisivas los chupatintas de la Brunete Pedrete Mediática, tratando de justificar el latrocinio y simulando estar sorprendidos.

Lo de las joyas, por lo garbancero, llama la atención, pero hace años que sabíamos que Zapatero, como Pepiño, como Bono, como Griñán, Chaves y tantos otros, se lo estaba llevando crudo.

Como hicieron durante muchos meses cuando Ketty Garat, Entrambasaguas y un puñado de esforzados levantaron la liebre con Ábalos, Cerdán y Koldo, fingen asombro los periodistas adictos al régimen con las joyas y los dineros de ZP. Pero solo un sectario, miope, atocinados y muy dependiente del pienso oficial podía hacer como que no pasaba nada.

Bastaba con preguntarse: ¿de dónde saca los millones Zapatero? ¿Cómo compra sus inmuebles? ¿Que recibe por someterse a la narcodictadura chavista? ¿Que le da al comunismo chino por respaldar a los espías de Huawei?

Lo que yo me pregunto hoy es cuándo entra en la cárcel y si detrás de él va para dentro Pedro Sánchez.