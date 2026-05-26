¡Zapatero escondía 3 millones de euros en joyas!

‘La Retaguardia’ de este martes 26 de mayo de 2026 va, cómo no, con las joyas de la caja fuerte de Zapatero y señora.

Dice Gertru que las casi 100 piezas encontradas eran de regalos de viajes y la herencia de Sonsoles, la mujer del expresidente… Claro. Qué cosas tienen ustedes.

Ya hay quien dice, a tenor de las fotos del sumario, que el valor ronda entre los millones de euros, y que a simple vista se aprecian rubíes, zafiros y demás. ¿Qué tal son los regalos de viajes y herencias de ustedes? ¿También andan en estos números? ¡Qué barbaridad!

Una edición de ‘La Retaguardia’ bien divertida, de la mano de dos colosos del análisis: Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, y Mario Garcés, ex secretario de Estado.