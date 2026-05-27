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Vicente Vallés deja como una mentirosa a la ministra portavoz sanchista que difunde bulos

Elma Saiz afirmó que la imputación de Zapatero se basaba en una denuncia "de la extrema derecha" y que un informe de la Guardia Civil constata la inocencia de Begoña Gómez

Archivado en: Begoña Gómez | Elma Saiz | José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Vicente Vallés

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Una completa bulera al servicio de Moncloa.

En el informativo de Antena 3 Noticias de este 26 de mayo de 2026, el presentador Vicente Vallés desmontó con contundencia las afirmaciones de la ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Elma Saiz, a quien acusó de difundir información falsa en dos asuntos de gran relevancia. Durante su análisis en el programa, Vallés fue directo:

“La ministra portavoz dijo que la imputación de Zapatero derivaba de una denuncia de la extrema derecha: era falso. Hoy ha dicho que un informe de la Guardia Civil constata la inocencia de Begoña Gómez: igual de falso. No es un informe exculpatorio”.

El periodista desglosó las declaraciones de la portavoz, evidenciando que la información manejada desde Moncloa no se ajustaba a la realidad. En el caso de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Vallés aclaró que la versión oficial del Gobierno sobre el origen de la denuncia era incorrecta. Del mismo modo, respecto al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, subrayó que el informe de la Guardia Civil al que se refería la ministra no constituía una prueba de inocencia, como se había presentado.

Vallés continuó explicando cómo se desarrolló la rueda de prensa: “Lo hacen los tribunales. Después, el periodista del diario El País, Carlos Cue, ha preguntado a la ministra si el Gobierno tiene algo que decir sobre el caso Zapatero. Y la respuesta la ha llevado a la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, a repreguntar si ve una evidente contradicción: ‘¿Qué le parece al Gobierno todo lo que se está publicando?’”.

A lo que la ministra evitó responder de forma clara, lo que evidenció la contradicción entre las declaraciones previas del Gobierno y la realidad de los procedimientos judiciales abiertos.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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