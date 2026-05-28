Dana Erlich deja helado a Rojo: «El odio del Gobierno Sánchez a Israel está afectando también a los españoles»

Dana Erlich (Israel, 1980) es embajadora en funciones de Israel en España desde agosto de 2025 y por tanto, una pieza clave en la relación, ahora mismo no sencilla, con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordemos que los socialistas se han colocado en diversas ocasiones en los últimos tiempos directamente enfrente de las políticas de Netanyahu y en colaboración con Trump, posicionándose en contra de ellos en la guerra con Irán.

La situación no es nada fácil, y Periodista Digital, al menos, sí tiene claro cuál es el lado correcto de la historia. Alfonso Rojo entrevista a Dana Erlich en la embajada de Israel en Madrid en un momento singular y pasan revista a la actualidad.

Dana Erlich es una mujer fuerte, siempre habla con claridad, con emoción y sin rodeos, y charla con Rojo en el marco del espacio ‘Tiempo de hablar’.