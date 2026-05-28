¡Sánchez era el capo de la cloaca y Pedraz debe pedir al Supremo su imputación!

Sánchez era el capo y esto ya solo tiene una dirección de no retorno.

Y si no, lean el ABC de este jueves 28 de mayo que reza en su portada: Toda la corrupción es de Sánchez.

«La entrada de la UCO en la sede del PSOE marca un salto cualitativo. Ferraz ha dejado de ser el escenario desde el que el Gobierno se defendía políticamente para convertirse en objeto directo de diligencias judiciales. El auto del juez Santiago Pedraz describe una investigación por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y actuaciones contra las instituciones del Estado». «La tesis central ya no puede despacharse como una exageración de la oposición. Todos los caminos políticos conducen a los círculos más cercanos al presidente».

Y a partir de ahí, dado que comulgamos con esa tesis, llevamos nuestra edición de ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores analistas.